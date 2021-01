CES 2021 : AMD dévoile ses nouveaux processeurs Ryzen 5000 Series Mobile

AMD n'a évidemment pas manqué le CES 2021, qui se tient en ligne cette année, pour dévoiler sa nouvelle gamme de processeurs, les Ryzen 5000 Series Mobile, basés sur une architecture Zen 3 et qui se retrouveront dans de nombreux ordinateurs portables dans les semaines et mois à venir. Le constructeur promet « des niveaux de performance sans précédent avec une autonomie incroyable à destination des joueurs, créateurs et utilisateurs professionnels ».

Des ordinateurs portables d'ASUS, HP ou encore Lenovo seront équipés de ces CPU de nouvelle génération, à partir du premier semestre 2021, mais AMD a également présenté les Ryzen Pro 5000 Series Mobile, pensés pour les entreprises avec une sécurité accrue. Au total, ce sont plus de 150 modèles de PC qui devraient être équipés de ces deux gammes de CPU au cours de l'année 2021. Saeid Moshkelani, senior vice president general manager, client business unit, chez AMD, déclare :

Alors que le PC devient un élément encore plus essentiel dans notre façon de travailler, de jouer et de nous connecter, les utilisateurs sont en demande de davantage de performance, de sécurité et de connectivité. La nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 pour PC et ordinateurs portables offre le meilleur de ce qu'AMD peut offrir tant aux consommateurs qu'aux professionnels, alors que nous poursuivons notre engagement afin de proposer les meilleures expériences possibles, grâce à une réactivité instantanée, une autonomie incroyable et des designs fantastiques. Aux côtés de nos partenaires PC, nous signons des performances exceptionnelles et des solutions sans compromis, ce qui se traduit par une croissance record s'agissant tant des ordinateurs portables que des PC fixes par rapport à l'an dernier.

AMD entre un peu plus dans les détails en expliquant que dans la gamme Ryzen 5000 Series, deux familles verront le jour, les CPU H-Series pour les performances et les U-Series pour la mobilité. Les premiers embarqueront pas moins de 8 cœurs pour 16 threads. Le Ryzen 5980HX proposera, d'après le constructeur, 23 % de performances supplémentaires en simple thread et 17 % en multithreads par rapport aux générations précédentes. Le Ryzen 7 5800U affichera quant à lui 16 % de performances en plus en simple thread et 14 % en multithreads, avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 17,5h « en utilisation classique », et 21h en lecture de films.

Caractéristiques des processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile Modèle Cœurs/Threads Fréquences Boost /Base(GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) Architecture AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T Jusqu'à 4,8 / 3,3 GHz 20 45+ Zen 3 AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T Jusqu'à 4,8 / 3,0 GHz 20 35 Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T Jusqu'à 4,6 / 3,3 GHz 20 45+ Zen 3 AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T Jusqu'à 4,6 / 3,0 GHz 20 35 Zen 3 AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T Jusqu'à 4,4 / 3,2 GHz 20 45 Zen 3 AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T Jusqu'à 4,4 / 2,8 GHz 20 35 Zen 3 AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T Jusqu'à 4,2 / 3,3 GHz 19 45 Zen 3 AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T Jusqu'à 4,2 / 3,0 GHz 19 35 Zen 3 AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T Jusqu'à 4,4 / 1,9 GHz 20 15 Zen 3 AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T Jusqu'à 4,3 /1,8 GHz 12 15 Zen 2 AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T Jusqu'à 4,2 / 2,3 GHz 19 15 Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T Jusqu'à 4,0 / 2,1G Hz 11 15 Zen 2 AMD Ryzen 3 5300U 4C/8T Jusqu'à 3,8 / 2,6 GHz 6 15 Zen 2

AMD a profité de l'occasion pour dévoiler de nouvelles versions de ces précédents processeurs avec un TDP réduit, pour les systèmes OEM, toujours avec une architecture Zen 3, mais un TDP abaissé à 65 W, pour des performances 24 % meilleures sur le Ryzen 9 5900 avec des jeux en 1080p.

Caractéristiques produits : gamme de Processeurs AMD Ryzen 5000 Modèle Cœurs/Threads Fréquences Boost /Base(GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) AMD Ryzen 9 5900 12C/24T Jusqu'à 4,7 / 3,0 GHz 70 65 AMD Ryzen 7 5800 8C/16T Jusqu'à 4,6 / 3,4 GHz 36 65

Idem pour les Ryzen Threadripper Pro, destinés aux workstations, avec 64 cœurs, 8 canaux de mémoire vive, 128 lignes PCIe Gen 4 et le support des modules RDIMM et LRDIMM, qui arriveront en mars prochain.

Caractéristiques produits : AMD Ryzen Threadripper PRO Modèle Cœurs/Threads Fréquences Boost /Base(GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64C/128T Jusqu'à 4,2 / 2,7 GHz 288 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32C/64T Jusqu'à 4,2 / 3,5 GHz 144 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16C/32T Jusqu'à 4,3 / 3,9 GHz 72 280

