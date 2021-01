CES 2021 : Acer dévoile ses nouveaux PC portables avec des RTX Série 30 et processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile

Hier soit ont été dévoilées les nouvelles cartes graphiques AMD Ryzen 5000 Series Mobile et NVIDIA RTX Série 30 pour ordinateurs portables, qui vont donc équiper les machines de nombreux constructeurs dans les mois à venir. Acer a profité du CES 2021 pour présenter ses futurs modèles.

Les joueurs retrouveront les Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 et Nitro 5 avec des processeurs Intel Core série H de 11e génération, le Predator Helios 300 embarquera même un GPU RTX Série 30 avec une architecture Ampere pour une meilleure efficacité énergétique, sans oublier la technologie Max-Q. James Lin, directeur général Notebooks, IT Products Business chez Acer, déclare :

Avec notre ventilateur 3D AeroBlade de 5e génération et les technologies de refroidissement associées, nous sommes ravis de pouvoir ajouter encore plus de puissance à notre gamme Predator Triton, demeurant néanmoins petit et mobile. Le Predator Triton 300 SE intègre les nouveaux processeurs Intel Core H35-series de 11e génération spécialement conçu pour les ordinateurs gaming ultraportables et les GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX de la série 30, et offre jusqu'à 10 heures d'autonomie de batterie2 pour pouvoir travailler entre deux sessions de gaming.

Fredrik Hamberger, general manager of premium and enthusiast laptop platforms, Client Computing Group chez Intel, rajoute :

Et maintenant, voici la présentation de chaque modèle :

Predator Triton 300 SE - Des tonnes de puissance dans un portable poids plume :

Avec seulement 1,7 kg et 17,9 mm d’épaisseur, la nouvelle génération de Predator Triton 300 SE (PT314-51s) permet de jouer aux jeux les plus récents, même en déplacement. Ce portable est équipé des nouveaux processeurs de 11e génération Intel Core i7 série H35 édition spéciale, qui atteignent jusqu’à 5 GHz pour une performance rapide, et des GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q design, intégré dans un châssis entièrement métal aux lignes épurées, ainsi que d'un système de refroidissement à doubles ventilateurs incluant la technologie Vortex Flow d'Acer et AeroBlade de 5e génération pour contrôler plus efficacement la température lors des sessions de jeu intensives. Le ventilateur Aeroblade dernière génération, entièrement en métal, est doté de pales qui augmentent l'entrée d'air et d'un dispositif innovant de guidage des flux qui permet de rediriger le débit vers les composants les plus sollicités augmentant ainsi de 10 % la performance par rapport à la génération précédente. Le Vortex Flow d'Acer est conçu pour créer un flux aérodynamique à l'intérieur du châssis. Composé de caloducs, de sorties de ventilation et de deux ventilateurs placés stratégiquement pour augmenter le refroidissement du CPU, du GPU et des autres composants vitaux, ce dispositif permet d'accroître les performances du système tout entier.

Pour le gaming ou le streaming, les utilisateurs apprécieront l'écran FHD de 14 pouces aux bords fins du Predator Triton 300 SE, qui offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les 10 heures d'autonomie de la batterie permettent aux joueurs de se concentrer sur leur travail entre les sessions de jeu ou de se détendre en regardant leur série préférée ou travailler sur d’autres projets. Un clavier rétroéclairé RVB à trois zones complète l'expérience visuelle de l'appareil, tandis que la technologie audio DTS:X Ultra avec un son clair et parfaitement calibré aide à révéler les moindres mouvements dans l’action. En plus du Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650, le Predator Triton 300 SE dispose de nombreux ports, avec un Thunderbolt 4, un USB 3.2 Gen 2 et un port HDMI. Enfin, avec PredatorSense et une touche Turbo l'utilisateur peut contrôler en temps réel la vitesse du ventilateur, ce qui permet de choisir des modes plus silencieux pour le travail ou plus puissants pour les sessions de gaming intenses. Une version en upgrade de PredatorSense permet de choisir parmi six modes de refroidissement différents pour s'adapter au mieux aux tâches en cours, avec un mode pour rester aussi silencieux que possible, un autre pour optimiser les tâches gourmandes en CPU, en GPU, et ainsi de suite.

Predator Helios 300 - Pour un gameplay rapide, fluide et évolutif :

La nouvelle génération du Predator Helios 300 (PH315-53) intègre le dernier GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 3080 et jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 offrant ainsi aux gamers les performances nécessaires pour supporter la toute dernière génération de jeux - et même la suivante. À ces composants internes puissants s'ajoute l'écran IPS 240 Hz avec un temps de réponse de 3 ms qui assure une qualité d'image fluide, tandis que l'audio DTS:X Ultra et le son surround 3D simulé rendent l'expérience audio encore plus immersive. Le portable est équipé deux ventilateurs dont un 3D AeroBlade spécialement conçus par Acer, et la technologie Acer CoolBoost régule les ventilateurs afin de maintenir les composants parfaitement refroidis.

Acer Nitro 5 - Entrez dans le gaming :

Depuis toujours, le Nitro 5 se positionne sur un segment proposant un excellent rapport qualité/prix. Cette nouvelle génération ne déroge pas à la règle grâce à la puissance combinée des nouveaux processeurs Intel Core H35-series de 11e génération, des GPU NVIDIA GeForce GTX et 32 Go de RAM DDR4. Ces spécifications fournissent aux gamers toute la puissance nécessaire pour un gameplay fluide sur tous les jeux du moment, avec en plus deux SSD M.2 PCIe / SATA qui offrent une grande capacité de stockage pour pouvoir jouer à une plus grande variété de jeux. Pour mieux s'adapter selon les situations qui demandent moins de bruit ou plus de puissance, l'application NitroSense intégrée offre aux utilisateurs un moyen pratique de vérifier la température du système, d'ajuster la vitesse des ventilateurs et bien plus encore.

Les utilisateurs apprécieront dès le premier coup d'œil le châssis aux lignes épurées et les bords plus fins offrant un rapport écran/châssis de 80 %. L'écran assure un gameplay sans flou grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et son temps de réponse de 3 ms. Le panneau de 300 nits donne vie aux jeux avec des couleurs plus vraies que nature. En plus des deux ventilateurs et des quatre sorties d’air, la technologie Acer CoolBoost augmente la vitesse des ventilateurs de 10 % et le refroidissement de l'UC/GPU de 9 % par rapport au mode automatique.

En complément, le port de chargement du portable a été déplacé à l'arrière du châssis tandis que la compatibilité avec l'USB Type-C Thunderbolt 4 et l’Intel Wi-Fi 6 (Gig+) assurent des connexions rapides. Le clavier est également doté de 4 zones RVB pour personnaliser l'ambiance lumineuse selon les préférences de l'utilisateur.