CES 2021 : ASUS dévoile les nouveaux PC Gaming portables de la gamme ROG Strix

Asus vient d'annoncer un refresh de ses gammes ROG Strix Scar et ROG Strix G et le crû 2021 apporte du neuf dans le design, les performances des processeurs (CPU), des cartes graphiques (GPU), des systèmes de refroidissement, des dalles, de la partie son et des dimensions. En clair, la copie a été revue sur tous les points.

Commençons par les Asus ROG Strix Scar 15/17. La gamme accueillera la nouvelle génération de processeur AMD Ryzen (jusqu'au Ryzen 9 5900HX) ainsi que les derniers GPU de Nvidia (jsuqu'au RTX 3080).

Les PC portables ROG Strix Scar édition 2021 affichent des fréquences de rafraîchissement élevées grâce à l’association d’un GPU GeForce RTX 3080 et d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX. S’appuyant sur la nouvelle architecture Ampere de NVIDIA, le GeForce RTX 3080 présente une fréquence de la carte graphique de 1645 Mhz avec une consommation de 115 W via la technologie ROG Boost. La technologie Dynamic Boost permet d’autre part d’augmenter la consommation énergétique de 15 W.

Un effort tout particulier a été apporté au châssis, ce qui a permis au constructeur de proposer un modèle 15 pouces avec des bordures fines de 4,5 mm qui offre un taux d'occupation de l'écran de 85 %. Le constructeur annonce 45 dB en mode Turbo, des dalles de type WQHD en 165 Hz pour les 2 modèles ou FHD 360 Hz de type IPS et 3 ms de temps de reponse pour le 17 pouces, ce qui fait du ROG Strix Scar 17, le PC portable avec l'écran le plus rapide au monde.

Pour la première fois sur la série Strix, la technologie Adaptive-Sync est déployée sur tous les appareils. Celle-ci synchronise la fréquence de rafraîchissement du GPU avec celle de l’écran pour mieux éliminer le tearing, les saccades et l’Input Lag.

Les nouveaux ROG Strix Scar sont munis de quatre haut-pauleurs : deux qui diffusent les aigus depuis l'arrière du clavier et deux woofers qui diffusent les fréquences basses sous le chassis. Le tout est accompagné par la technologie Dolby Atmos ainsi qu’un système d’atténuation de bruit pour la partie micro nommé Two-Way AI Noise Cancelation, et conçu pour éliminer 95 % des bruits d'arrière-plan, aussi bien en entrée qu'en sortie. Le portable est équipé d’une batterie 90 Wh à charge rapide (50 % de charge en 33 minutes) et d'un chargeur 100 watts en USB type-C qui libèrera de la place dans les sacoches. Au niveau du look, si les bêtes gardent un air de famille par rapport à l'année dernière, la version 15 pouces voit ses dimensions diminuer de 7 % et celle de 17 pouces de 5,7 %.

Même si le constructeur recommande de ne pas faire chuter son précieux portable, ASUS a apporté un soin particulier aux charnières du ROG Strix. Celles-ci, une fois le capot du PC portable fermé, se retrouvent dans un emplacement spécifique qui est éloigné des parois du châssis, ce qui les met à l’abri. Les tests internes du constructeur montrent qu'en cas de chute intempestive et de déformation de la coque ou du châssis, le PC portable peut toujours être ouvert. Une bonne nouvelle pour les maladroits.

La surface tout autour du clavier bénéficie d’un traitement de surface semi-transparent qui accentue le côté « cyberpunk » du produit en révélant les entrailles de la bête. Le touchpad a, lui aussi, été retravaillé et voit sa surface quasiment doublée par rapport au modèle 2020 (+85 %). Enfin, ces PC portables sont équipés de claviers opto-mécaniques qui apportent une plus grande longévité, ne font pas de bruits métalliques, ont une distance d’actionnement plus courtes et des temps de réponse bien plus bas.

Toujours dans la gamme Strix, les modèles G15 et G17 bénéficient eux aussi d'un refresh avec, la même réduction de taille que leurs grands frères. Pour ce qui est de l'épaisseur du portable quand il est fermé, ASUS annonce un passage de 25,8 mm à 22,6 mm ce qui correspond à une impressionnante réduction de 12,4 % de l'épaisseur du PC portable. En outre, vous pourrez choirsir entre 3 coloris différents pour les G15 et G17 comme le montre l'image ci-dessous.

Concernant les différences qui nous ont été communiquées entre les Strix Scar et Strix G, le modèle G15 possède une dalle en WQHD 165 HZ/3 ms et le G17 lui, un écran FHD 300 Hz/3 ms. Pour ce qui est de la carte graphique, la gamme s'arrêtera à la GeForce RTX 3070, il faudra donc vous orienter sur le Strix Scar 17 pour bénéficier des dernières dalles en 360 Hz.

L'ensemble de la gamme Strix devrait être disponible à partir de fin février 2021. Côté prix, les modèles Scar 15 et 17 pouces sont respectivement annoncés à partir de 1799 € et 1899 €. Les Strix G15 et G17 eux, seront vendus à partir de 1599 € et 1799 €.