CES 2021 : ASUS dévoile son PC très portable Light TUF Dash F15

ASUS est prolifique pour ce CES 2021, il a déjà présenté les ROG Flow X13 et ROG Zephyrus Duo 15 SE, mais le constructeur n'oublie pas ses autres gammes, comme les TUF, et dévoile ce soir le Light TUF Dash F15, avec un châssis fin, un CPU Intel de 11e génération et une autonomie accrue.

Le TUF Dash F15 d'ASUS propose ainsi un châssis 15 pouces de 19,9 mm pour 2 kg, avec en configuration maximale un processeur Intel Core i7-11375H, une carte graphique NVIDIA GeForce et 32 Go de RAM. L'écran aura un taux de rafraîchissement de 240 Hz au mieux, avec 3 ms de temps de réponse, l'utilisateur retrouvera également un port Thunderbolt 4 et la technologie Two-Way AI Noise Cancelation. Le rechargement se fait via un port USB Type-C et ASUS promet une batterie pouvant tenir 16,6 heures en lecture de vidéos et un rechargement de 50 % en 30 minutes. Le constructeur proposera deux revêtements, Moonlight White et Eclipse Gray, le refroidissement sera assuré par des ventilateurs qui se coupent lorsque le CPU et le GPU se sont pas trop sollicités, merci la 0 dB Technology. Pour l'audio, ASUS a opté pour du DTS:X Ultra avec un son 7.1.

L'ASUS TUF Dash F15 arrivera prochainement sur le marché, à une date et un prix encore inconnus. Vous pouvez acheter une souris ROG Gladius II Core à 62,68 € sur Amazon.