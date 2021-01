CES 2021 : ASUS dévoile le ROG Flow X13, un ultraportable gaming qui fait rêver !

Nous n'allons pas vous mentir, quand nous avons vu le Flow X13 à la fin de la présentation des produits du constructeur ASUS, nous nous sommes demandé ce qu'un ultraportable venait faire dans la gamme ROG. Dans ce segment, la gamme Zenbook est reine, mais ne permet pas de jouer avec de vrais jeux bien gourmands. Ce nouveau modèle va donc permettre à ceux qui rêvaient d'une machine compacte, très légère et avec une grosse autonomie pour le travail de se faire plaisir en rentrant chez soi, ou à l'hôtel, avec un bon Call of Duty ou Cyberpunk 2077 par exemple. Un concept osé, mais intéressant.

L'ASUS Flow X13 fait 15,8 mm d'épaisseur pour 1,3 kg et il est à peine plus grand qu'un cahier au format A4 (22,2 x 29,9 cm). Il embarque un écran de 13,4 pouces avec un ratio de 16:10 et une durée de batterie allant jusqu'à dix heures en lecture vidéo et un maximum de 18 heures en utilisation bureautique. Concernant le choix de la dalle, deux options seront disponibles à savoir du FHD WUXGA (1920 x 1200) à 120 Hz ou de la 4K UHD WQUXGA (3840 × 2400) à 60 Hz, le tout certifié Pantone. Les écrans sont tactiles et supportent le protocole MPP 2.0 ce qui a naturellement amené le constructeur à annoncer la comptabilité avec son ASUS PEN. Les charnières du Flow X13 sont de type 360° et permettent donc de l'utiliser dans toutes les configurations (laptop, tablette, tente, inversé). À ce titre, le constructeur annonce que bien qu'il ne soit pas encore possible de parler de performances définitives, les premiers essais ont démontré que le Flow X13 est capable de rivaliser avec son cousin le ROG Zephyrus G14.

Le mode tente vous permet, si vous utilisez un gamepad et un clavier dédié, de vous installer où bon vous semble pour jouer ainsi que de profiter d'une réduction de température respectivement de 7° et 8° sur le CPU et le GPU.

Côté technique, la bête sera équipée d'un AMD Ryzen, d'une carte graphique NVIDIA GTX 1650, de 32 Mo de mémoire LPDDR4X-4266 et d'un SSD de 1To. ASUS a conçu le ROG Flow X13 comme un système modulaire avec un GPU externe baptisé eGPU. Partant du constat que l'utilisation d'un port Thunderbolt 4 pour connecter un GPU externe se traduit par un goulot d'étranglement limitant de manière conséquente le transfert des données du PC vers le processeur graphique, ASUS a développé une interface spécifique nommée XG Mobile Interface qui utilise la technologie des connecteurs PCI Express GEN3 8X.

Là où le constructeur nous a scotchés, c'est qu'il a tout simplement pensé son eGPU comme une station d'accueil qu'il a nommé ROG XG Mobile. Cet add-on dont les mensurations sont de 208x155x29 mm (L x l x h) pour un poids contenu de 1 kg, a finalement les dimensions d'un boîtier externe 5"1/4. L'ensemble nécessite 280 W pour fonctionner et il est rétroéclairé avec le logo ROG. Pour finir, ce boîtier externe vous permettra de connecter jusqu'à 3 écrans supplémentaires via un Display Port (DP) et un HDMI en plus de celui sur le côté du Flow X13. Il embarque aussi 4 ports USB Type-A 3.2, un port Ethernet (RJ-45) et un slot pour lire les cartes SD.

Vous l'aurez compris à travers ce bref aperçu, le ROG Flow X13 et son boîtier ROG XG Mobile font figure d'OVNI dans le monde des PC portables gaming, car il s'agit vraisemblablement du plus puissant ultra-notebook jamais conçu et que celui-ci peut se transformer en workstation. Cela dit, nous ne savons pas encore quels GPU seront disponibles dans ce ROG XG Mobile (sans doute des cartes de la série 30xx de NVIDIA). Seule certitude, il sera disponible au cours du premier trimestre 2021 à partir de 1 499 €. Le ROG Flow 13, lui, sera vendu fin janvier au prix (conseillé) de 1 799 €. Un pack contenant le PC et le boîtier externe est aussi annoncé au prix de 3 999 €. À suivre...