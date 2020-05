TEST de l'ASUS ROG Zephyrus G14 : un PC portable puissant et compact

En début d'année, ASUS a présenté un nouvel ordinateur portable pour gamers, le ROG Zephyrus G14, un PC de 14 pouces embarquant une configuration taillée pour le jeu vidéo, et vendu a un prix relativement abordable. Une machine indispensable pour tous les nomades qui aiment jouer régulièrement ? Possible. Le G14 d'ASUS inclut ainsi un écran de 14" en Full HD (1920x1080) cadencé à 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 9 4900HS, une carte graphique NVIDIA RTX 2060 Max-Q, 16 Go de RAM et un disque dur de 1 To, de quoi amplement faire tourner les jeux du moment ? C'est ce que nous allons voir.

La configuration est suffisamment puissante pour s'amuser sur les jeux du moment en très bonne qualité.

Pour le look du G14, ASUS ne s'est pas inspiré d'un précédent modèle et part de zéro en proposant un châssis très carré, avec peu d'angles prononcés ou d'arrondis. Sur ce modèle précis, le capot est intégralement blanc avec un logo sobrement incrusté et une moitié de la surface recouverte de petits picots, l'effet est visuellement très sympathique. Mais à l'ouverture du capot, ce n'est pas le même plaisir : le G14 arbore une finition très plastique, mat et gris, qui rappelle que le constructeur a voulu faire des économies, mais le rendu fait quand même un peu cheap sur toute la partie basse du PC. Le bouton d'alimentation, la barre Espace et les aérations bien visibles sont quand même là pour le côté gaming. Quoi qu'il en soit, la surface reste assez agréable au toucher et ne garde pas les traces de doigts. Chose à noter, lorsque le capot est ouvert, la charnière basse de l'écran surélève le châssis du PC pour améliorer l'aération des composants.

Concernant la connectique, ASUS a été un peu radin et n'offre avec son G14 que deux ports USB 3.2 sur la tranche droite, accompagnés d'un port USB Type-C plus moderne, mais à l'usage encore limité. Ce même port est présent sur la tranche gauche, et ici compatible DisplayPort 1.4 et Power Delivery, avec à ses côtés une sortie HDMI 2.0, un port Jack 3.5 (qui demandera donc un adaptateur pour les casques avec deux embouts) et la prise d'alimentation, très imposante. Une connectique moderne, mais un port USB classique (Type-A) aurait été appréciable.

Modèle 14 pouces oblige, ASUS a opté pour un clavier compact, qui est donc privé de pavé numérique. Là encore, le revêtement en plastique gris mat laisse perplexe, mais la frappe est bonne, nous retrouvons un modèle chiclet avec un rebond réactif et des touches ne demandant pas une grosse force d'activation. La touche Entrée est petite, c'est un peu perturbant au début, mais l'utilisateur s'y habitue vite. C'est un peu moins le cas pour le bouton Impréc, situé entre Alt Gr et Ctrl, à gauche de la barre Espace donc. Si vous utilisez souvent cette fonctionnalité, il faudra s'habituer à retrouver la touche ici et non en haut à droit du clavier. ASUS a également placé des raccourcis en haut du clavier, pour le son, mais aussi pour lancer Armoury Crate, logiciel permettant d'effectuer des réglages rapidement, jouant sur les performances et l'autonomie. Concernant le pavé tactile, c'est du très classique, la sensation est bonne, il n'est pas trop sensible, même si l'absence de clics séparés entraîne parfois un déplacement du curseur lors du clic. Rien de bien méchant, nous avons ici un clavier et un pavé tactile très classiques, et donc efficaces.

Jusqu'ici, le G14 est assez convenu, mais pour l'écran, ASUS a opté pour un modèle en Full HD cadencé à 120 Hz. Sur une dalle IPS anti-reflets de 14" avec des bordures fines (85 % d'occupation de l'espace), le rendu est particulièrement plaisant. Les couleurs sont plutôt bien équilibrées, dans le sens où le bleu ne ressort pas trop, mais un manque de contraste se fait parfois sentir. Ce qui peut avoir ses qualités, il faut l'avouer. L'image est belle, et le rafraîchissement à 120 Hz est particulièrement agréable lors du défilement des pages Internet et dans les jeux vidéo nerveux, comme nous allons le voir juste après. Mais avant, un point sur les haut-parleurs : une bien belle surprise, le son est puissant et très clair, un peu trop d'ailleurs, les basses se font un peu oublier, mais la spatialisation est bonne. C'est largement suffisant pour dépanner en cas d'oublie de casque ou d'écouteurs.

Mais bien évidemment, quand un ordinateur portable arbore le nom à rallonge d'ASUS ROG Zephyrus G14, c'est qu'il est taillé pour le gaming, et le PC s'en sort ici plutôt bien, malgré une configuration (sur ce modèle précis) un peu légère. Nous retrouvons en effet sous le capot un processeur AMD Ryzen 9 4900HS à 3 GHz (4,3 GHz en mode Boost), une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 avec Max-Q accompagnée de 6 Go de VRAM, 16 Go de mémoire vive, un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 To où sont installés Windows 10 et les jeux, le tout porté par un écran 14" en 1080p et à 120 Hz.

Bon, la RTX 2060 n'est pas de l'ultra haut de gamme, surtout casée dans un PC portable, mais le G14 d'ASUS arrive quand même à atteindre les 60 images par secondes avec les réglages à fond sur de gros jeux comme Resident Evil 3, Ghost Recon Breakpoint et Final Fantasy XV, mais il faudra abaisser quelques options gourmandes pour profiter en toute fluidité d'Assassin's Creed Odyssey et The Division 2. Concernant Valorant, FPS de Riot Games qui cartonne en ce moment, eh bien, avec toutes les options au maximum, le titre tourne autour des 115 fps, un régal, c'est là que l'écran en 120 Hz prend tout son sens. Et si jamais les graphismes vous importent peu, petite astuce : sur un 14", la résolution en 720p passe très bien sur de nombreux jeux. Pour la VR, avec les options à fond sur Unigine Superposition, c'est juste, il faudra là encore abaisser quelques réglages gourmands pour profiter au mieux de la réalité virtuelle sur ce PC.

Attention cependant, même avec le capot surélevant légèrement le châssis, le G14 chauffe très vite, et les ventilateurs tournent à fond. Les températures grimpent, la surface autour du clavier devient rapidement chaude au bout des doigts, ce n'est pas vraiment agréable, mais c'est le prix à payer pour avoir une telle configuration dans un ordinateur portable aussi compact.

Car oui, si le G14 d'ASUS n'est pas de l'ultra haut de gamme en termes de gaming, sa configuration est suffisamment puissante pour s'amuser sur les jeux du moment en très bonne qualité, et le PC portable vaut surtout le détour pour son côté portatif justement. Le 14" permet de transporter l'engin dans la plupart des sacs à dos, et en n'ouvrant qu'Edge, la batterie tient environ 8h00 avec un mode d'économie réduisant les performances, ce qui est plutôt rare pour un PC pour joueurs.

Les plus Vraiment portable, petit et léger

Une configuration assez puissante pour les jeux du moment à au moins 30 fps

L'écran 120 Hz, un régal

Des haut-parleurs très corrects pour un portable

Très bonne autonomie Les moins Connectique USB Type-A un peu juste

Châssis un peu « plastique »

Ça chauffe vite

Notation Verdict 17 20