CES 2024 : ASUS ROG dévoile ses nouveaux PC portables Zephyrus et Strix avec des composants de pointe et de l'IA

ASUS n'est pas venu les mains dans les poches au CES 2024 de Las Vegas, notamment avec sa gamme Republic of Gamers, ou ROG, qui s'adresse aux joueurs. Ces derniers ont déjà pu découvrir le tout nouveau ROG Phone 8, mais le constructeur a également dévoilé de nouveaux PC portables pour gamers.

ASUS ROG présente cette semaine ses nouveaux ROG Zephyrus G14 et ROG Zephyrus G16 avec des écrans OLED, ainsi que les ROG Strix Scar 16 et ROG Strix avec des écrans Nebula HDR, le tout propulsé par des puces Intel, AMD ou NVIDIA utilisant l'IA. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Une nouvelle ère informatique, placée sous le signe de l'intelligence artificielle :

La révolution de l'IA est en marche. Ne se limitant plus à une technologie basée sur le cloud, la gamme d'ordinateurs portables 2024 ROG est équipée des derniers CPU et GPU d'Intel, AMD et NVIDIA avec accélération IA intégrée, permettant une utilisation sans faille des dernières technologies localement sur la machine. Qu'il s'agisse de Microsoft Copilot sous Windows, un compagnon IA du quotidien intégré à de nombreuses applications Windows 11, d'outils de visioconférence tels que les arrière-plans dynamiques et la correction automatique du regard, ou de technologies de rendu telles que NVIDIA DLSS et Frame Generation, l'IA est partie pour durer.

Les tout nouveaux processeurs d'Intel et d'AMD bénéficient non seulement des dernières avancées en matière d'IA, mais aussi de performances et d'une efficacité énergétique accrues, offrant aux utilisateurs de meilleures expériences dans toutes les applications qu'ils utilisent le plus. Les GPU NVIDIA RTX™ pour ordinateur portable sont dotés de cœurs Tensor AI spécifiques permettant des performances d'IA inégalées dans les applications créatives, une productivité optimale, des jeux rapides comme l'éclair, et bien plus encore.

Nouveaux designs d'ordinateurs portables Zephyrus :

Les modèles ROG Zephyrus G14 et ROG Zephyrus G16 ont tous deux été entièrement redessinés pour 2024, pour devenir plus fins et plus légers que jamais. Désormais dotés d'un tout nouveau système d'éclairage Slash sur le capot, les joueurs peuvent facilement exprimer leur style unique grâce à des modèles d'éclairage personnalisables et s'assurer que leur machine se distingue de toutes les autres. Disponibles en coloris Eclipse Gray ou en Platinum White, la finition mate de ces machines est tout simplement luxueuse. Le ROG Zephyrus G14 ne pesant que 1,5 kg et mesurant 1,59 cm d'épaisseur, et le ROG Zephyrus G16 pesant 1,85 kg et mesurant 1,49 cm d'épaisseur, ces machines redéfinissent les limites de la performance en alliant finesse et légèreté. Les deux modèles s'accompagnent de trois mois de Xbox Game Pass Ultimate, donnant accès à une bibliothèque de centaines de jeux de haute qualité.

En outre, les ROG Zephyrus G14 et G16 sont les premiers ordinateurs portables ROG à être dotés d'un écran Nebula Display avec dalle OLED. ROG est également fier d'annoncer sa position de leader sur le marché en proposant l'un des premiers écrans G-SYNC OLED disponibles sur un ordinateur portable gaming. ROG a collaboré avec NVIDIA et Samsung Display pour affiner le taux de rafraîchissement et synchroniser les processus de cet écran, permettant ainsi à un ordinateur portable gaming de bénéficier pour la première fois d'une fonctionnalité auparavant impossible. Cet écran augmente la fréquence d'émission des pixels à 960 Hz, ce qui est bien plus élevé qu'un écran OLED standard. Aucun effort n'a été épargné pour faire du ROG Zephyrus G14 l'ordinateur portable gaming 14 pouces par excellence.

Le ROG Zephyrus G14 2024 est équipé du dernier processeur AMD Ryzen™ 8000 et du GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4070 pour une adéquation parfaite entre portabilité, efficacité énergétique et prouesses gaming. Pour rester au frais sous la pression, le ROG Zephyrus G14 est doté de métal liquide Thermal Grizzly sur le CPU, d'une solution de refroidissement à trois ventilateurs et de ventilateurs Arc Flow™ de 2ème génération, offrant des performances de jeu et de création de contenu incroyables dans un châssis suprêmement fin et léger. Plaçant la barre encore plus haut, certaines versions du ROG Zephyrus G16 sont équipées d'un processeur Intel Core™ Ultra 9 185H et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable. Doté d'une chambre à vapeur personnalisée et d'un double ventilateur, le ROG Zephyrus G16 offre des performances de premier ordre pour les jeux et la création de contenu dans un châssis ultra-portable de seulement 1,49 cm d'épaisseur.

Le ROG Strix se dote de nouveaux processeurs et d'écrans ROG Nebula HDR :

Cette année marque l'introduction du premier écran ROG Nebula HDR de 18 pouces. Les contenus et les jeux HDR n'ont jamais été aussi beaux grâce à l'arrivée des ROG Strix Scar 16 et Strix Scar 18 de 2024, les deux modèles offrant des dalles Mini LED mises à niveau, avec plus de 2 000 zones de gradation indépendantes et une luminosité de pointe de 1 100 nits. Cette densité accrue, associée au moteur ROG Nebula HDR, minimise le blooming et le halo, même dans les scènes complexes, ce qui confère aux ROG Strix Scar 16 et Strix Scar 18 des performances HDR incroyablement vives.

Si les dalles ROG Nebula HDR exclusives à la gamme Strix Scar sont vraiment spectaculaires, tous les écrans disponibles dans la famille Strix 2024 sont visuellement époustouflants. Chaque modèle offre un écran 2,5K avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de gris à gris inférieur à 3 ms, offrant aux joueurs une expérience visuelle exceptionnelle. Pour une plus grande immersion, ces écrans bénéficient d'un format 16:10 extra-haut et d'une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Quel que soit le modèle Strix choisi par le joueur, il disposera d'un écran qui rendra tous ses jeux et contenus plus vifs et plus immersifs que jamais.

Disponibilité et prix :

Le ROG Zephyrus G14 OLED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 1 999,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Zephyrus G16 OLED sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 2 399,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Strix Scar 18 sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 4 999,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Strix Scar 16 sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 4 799,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Strix G18 sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 2 499,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Strix G16 sera disponible en France au cours du 1er trimestre 2024, à partir de 2 399,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.