ASUS ROG dévoile ses nouveaux PC gamers au CES 2025

ASUS a dévoilé lors du CES 2025 de Las Vegas de nouveaux ordinateurs gaming dans sa gamme ROG, ou Republic of Gamers. Le constructeur n'y est pas allé de main morte avec des PC, des laptops, des cartes graphiques RTX Série 50, des moniteurs et même des routeurs. De quoi ravir les joueurs qui veulent faire évoluer leur setup en 2025.

Sans plus attendre, voici toutes les annonces d'ASUS ROG à l'occasion du CES 2025 :

ROG Astral GeForce RTX 50 Series : refroidissement et fiabilité sans précédent pour les joueurs d'élite





La série ROG Astral GeForce RTX 50 est la dernière génération de cartes graphiques haut de gamme de ROG, conçue pour offrir des performances et un refroidissement exceptionnels tout en contribuant à établir un nouveau standard dans le matériel de jeu haut de gamme. Elle fait partie de la gamme ASUS GeForce

RTX 50 Series, qui comprend les ROG Astral GeForce RTX 5090 et 5080, la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 refroidie par liquide, et les ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti et 5070.

La série ROG Astral est dotée d'une technologie de refroidissement haut de gamme. Ce sont les premières cartes graphiques ROG à intégrer un design à quadruple ventilateur, augmentant le flux d'air et la pression d'air jusqu'à 20% pour garantir des performances optimales, même en cas de charge élevée. Équipée d'une chambre à vapeur brevetée, d'un répartiteur de chaleur fraisée et d'un coussin thermique pour le GPU, la carte réduit efficacement les températures, améliorant ainsi les performances et la fiabilité. L'espacement optimisé des ailettes sur le dissipateur thermique maximise le flux d'air, avec des ailettes plus denses sur le ventilateur de droite créant une pression d'air plus élevée et un tunnel de flux d'air qui canalise efficacement la chaleur vers l'extérieur, ce qui améliore encore l'efficacité du refroidissement.

Pour les joueurs qui exigent une stabilité et une durabilité maximales, le ROG Astral intègre le système ASUS GPU Guard qui sécurise les quatre coins du GPU pour une protection accrue, ainsi qu'un support en acier de qualité 304 pour un montage stable. Le capot, le cadre et la plaque arrière entièrement en métal

moulé sous pression offrent une rigidité supplémentaire, en soutenant le circuit imprimé pour éviter qu'il ne se déforme ou ne se plie. En outre, un revêtement protecteur du circuit imprimé protège contre l'humidité, la poussière et les températures extrêmes, garantissant une résistance exceptionnelle dans divers

environnements gaming.

Les joueurs et les professionnels de la création peuvent profiter d'un contrôle et d'une personnalisation améliorés grâce à GPU Tweak III, qui permet de surveiller et de régler facilement les performances optimales, tandis que MuseTree, une application de génération d'images exclusive à ASUS et alimentée par l'IA, aide à libérer la créativité. Forte de sa conception de refroidissement innovante et de ses fonctions de protection robustes, la ROG Astral GeForce RTX 50 Series est le choix idéal pour les joueur s qui exigent des performances de premier plan dans les conditions les plus exigeantes. Pour une alimentation optimale, le GeForce RTX 50 Series peut être associé à un PSU ROG Thor III ou ROG Strix Platinum Series, qui garantit une alimentation stable et dispose du stabilisateur de tension breveté « GPU-First », ce qui permet à votre système d'être prêt à affronter tout ce que le champ de bataille vous réserve.

ROG Strix SCAR 16/18 : u ne puissance et une précision ultimes





Au cœur du ROG Strix SCAR 16/18 de 2025 se trouve le p rocesseur Intel Core Ultra 9 275HX, comprenant jusqu'à 24 cœurs et 32 threads, capable d'atteindre des niveaux de TDP impressionnants de 65 W pour des performances de jeu exceptionnelles. Associés aux GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5090 délivrant jusqu'à 175 W de TGP , et équipés d'un Switch MUX et de NVIDIA Advanced Optimus, ces ordinateurs portables sont conçus pour gérer les jeux AAA les plus exigeants, les applications hautes performan ces et le multitâche intensif en toute simplicité.

Cette puissance est complétée par la technologie de refroidissement intelligente de ROG, qui intègre une chambre à vapeur personnalisée, un dissipateur thermique intégré et une technologie Tri - Fan avancée. Amélioré par la présence du métal liquide Conducto naut Extreme sur le CPU et le GPU, ce système thermique maintient des températures basses et réduit les niveaux de bruit à 45 dB, ce qui permet aux joueurs d'exploiter pleinement le potentiel de leur matériel, même lors des sessions les plus longues. Visuellement, l'écran ROG Nebula HDR du SCAR 16/18 élève le niveau de jeu avec sa dalle mini - LED de 2,5K, plus de 2 000 zones de gradation, un format 16:10 et un taux de rafraîchissement ultra - réactif de 240Hz. Grâce à 10 0 % de couverture des couleurs DCI - P3 et à une luminosité de pointe de 1200 nits, chaque image offre une expérience immersive, renforcée par la technologie ACR (Ambient Contrast Ratio) qui réduit les reflets et améliore le contraste pour une expérience de jeu ult ime.

La série ROG Strix SCAR offre une vitesse et un stockage exceptionnels, ainsi qu'un multitâche fluide, avec jusqu'à 64 Go de RAM DDR5 - 5600 et un disque SSD PCIe Gen4 de 4 To en RAID 0. L'accès sans outil facilite la mise à niveau de la mémoire et du stockage, ce qui perm et aux utilisateurs de rester à la pointe de la technologie. En outre, la matrice AniMe Vision sur le couvercle et la barre lumineuse Aura RGB sur tout le châssis permettent aux joueurs de personnaliser leurs appareils et de créer une esthétiq ue personnelle distinctive.

ROG Strix G16/G18 : d onner du pouvoir à chaque joueur





Conçus pour unir les équipes et élever les expériences gaming, les ROG Strix G16/G18 offrent des performances de jeu AAA rapides et une création de contenu sans faille, grâce aux processeurs AMD Ryzen 9955HX (G614), AMD Ryzen 9 9955HX3D (G814) ou Intel Core Ultra 9 275HX (G615/815) . A ssocié s aux GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti ou 5070 Laptop, ces appareils offrent des performances inégalées et des graphismes époustouflants. Dotés d'une RAM DDR5 5600 MHz pouvant atteindre 32 Go, ils garantissent un fonctionnement multitâche fluide et une gestion efficace des applications gourmandes en ressources. La technologie avancée Tri - Fan, le dissipateur thermique pleine largeur et les évents périphériques assurent une gestion thermique exceptionnelle, permettant aux utilisateurs de maintenir des performances optimales pendant les ses sions de jeu intenses.

L'époustouflant écran ROG Nebula est doté d'une dalle 2,5K 240Hz avec un temps de réponse de 3ms, offrant des visuels fluides et réactifs, ainsi qu'une couverture colorimétrique DCI - P3 à 100% et la technologie ACR (Ambient Contrast Ratio) pour un gameplay amélioré. La caméra FHD 1080p intégrée et les deux haut - parleurs avec Dolby Atmos facilitent le streaming et l'enregistrement, offrant un son et une vidéo de haute qualité pour partager les aventures de jeu.

Les deux modèles sont équipés de deux slots SSD PCIe Gen 4.0, dont l'un est compatible PCIe Gen 5, ce qui permet aux utilisateurs de faire évoluer facilement leurs solutions de stockage. Les ROG Strix G16/G18 sont dotés de touches de raccourci personnalisables pour un accès rapide aux fonctions essentielles, ce qui permet aux joueurs d ’agir plus rapidement pour remporter la victoire.

Les ROG Strix G16 ( G614 ) et G18 (G 814 ) alimentés par AMD arborent des motifs de pixels ROG uniques ainsi qu'un capuchon d'armure et un design de charnière élégants, améliorant la durabilité et le design. Les modèles ROG Strix G16 (G615) et G18 (G815) équipés par Intel sont dotés d'un éclairage Aura RGB sur tout le pourtour, ce qui leur confère une touche de dynamisme. Disponible dans les coloris Volt Green et Eclipse Gray, la série 2025 ROG Strix G est conçue pour refléter la personnalité de chaque jou eur.

Zephyrus G14/G16 : l e meilleur du gaming ultra - portable





Les ROG Zephyrus G14/G16 sont des choix de premier ordre pour les joueurs et les créateurs qui recherchent la portabilité sans sacrifier les performances. Fabriqués à partir d'un châssis en aluminium fraisé CNC, ces ordinateurs portables allient légèreté et durabilité structurelle . Ils sont équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra 9 285H ou AMD Ryzen AI 7 350/Ryzen AI 9 HX 370, et des GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti ou 5070 Laptop, garantissant un jeu et un multitâche optimaux en déplace ment. Les GPU sont dotés d'un matériel de qualité professionnelle pour faire face aux flux de travail les plus exigeants en matière d'IA, de vidéo, de 3D et de livestreaming, ainsi que des optimisations de NVIDIA Studio dans plus de 130 applications, permettant aux utilisateurs d'exécuter des modèles d'IA génératifs de pointe avec des performances puissantes.

Le ROG Zephyrus G14 est doté d'un superbe écran ROG Nebula OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 3K 120Hz et un temps de réponse de 0,2ms, tandis que le G16 est équipé d'un écran ROG Nebula OLED de 2,5K avec une fréquence de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse similaire, tous deux offrant une couverture colorimétrique DCI - P3 de 100% pour des images vibrantes. Les deux modèles prennent en charge la technologie NVIDIA G - SYNC pour un gameplay extrêmement fluide et sans déchirure. Pour maintenir des performances optimales pendant les sessions gaming intenses, la série ROG Zephyrus intègre un système de refroidissement avancé qui comprend des ventilateurs Arc Flow de 2 ème génération ; l e G16 bénéficiant de chambres à vapeur et le G14 utilisant des caloducs robustes. Pesant seulement 1,5 kg pour le G14 et 1,85 kg pour le G16, avec des épaisseurs maximales de 1,59 cm et 1,49 cm, ces ordinateurs portables ultra fins se distinguent par leur portabilité. Ils sont également dotés de l'éclairage Slash et sont disponibles dans les élégants coloris Platinum White et Eclipse Gray, ce qui leur confère un aspect visuel audacieux.

De plus, le ROG Zephyrus G14 est un Copilot+ PC, reflétant l'engagement de ROG à intégrer des fonctionnalités alimentées par l'IA qui améliorent le multitâche et la prise en charge des jeux. Il s'agit d'outils tels que Microsoft Copilot pour améliorer la productivité et N VIDIA DLSS pour optimiser les performances des jeux. Avec une prise en charge étendue des E/S, notamment DisplayPort 2.1 et une alimentation de 100W via USB - C, les ROG Zephyrus G14/G16 sont puissants et polyvalents, ce qui en fait des compa gnons idéaux pour les joueurs et les créateurs.

ROG Flow Z13 : le Game-Changer 2-en-1





Le ROG Flow Z13 2025 est une tablette de jeu 2-en-1 polyvalente qui allie portabilité et performances supérieures. Il est basé sur le tout nouvel AMD Ryzen AI Max+ 395 avec carte graphique Radeon 8060S, qui intègre un processeur de bureau, un GPU RDNA 3.5 et un NPU dédié dans une seule puce. Avec 50 TOPS de puissance de calcul NPU totale, le ROG Flow Z13 est également un PC IA performant, offrant une expérience Copilot+ PC améliorée grâce à ses cœurs NPU avancés. Cette conception innovante basée sur les chiplets offre des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles, ce qui la rend idéale pour les tablettes compactes de 13 pouces. Grâce à la prise en charge de l'architecture de mémoire unifiée les joueurs peuvent compter sur un accès à grande vitesse pour les besoins du CPU et du GPU, ce qui améliore les performances et la réactivité.

Le Flow Z13 est doté d'un écran tactile 2,5K ROG Nebula 180Hz avec certification Pantone et couverture des couleurs DCI - P3 à 100%, qui donne vie à des images vibrantes et précises. Fabriqué à partir d'un châssis monocoque durable en aluminium CNC, il pèse à peine plus qu'une tablette classique et comprend une béquille à 170°, ce qui offre des options d'utilisation polyvalentes. Disposant d'une batterie de 70Wh offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie, le Flow Z13 est conçu pour jouer et être productif en dépla cement. Le refroidissement est assuré par une chambre à vapeur en acier inoxydable revisitée et des ventilateurs Arc Flow Fans de 2 ème génération, garantissant un fonctionnement incroyablement silencieux, même à pleine charge. En outre, le Flow Z13 est doté du nouveau ROG Command Center pour un accès rapide aux fonctions système fréquemment utilisées, ainsi que d'un grand pavé tactile et de claviers, ce qui en fait un appareil exceptionnel pour le travail et les loisirs.

Le ROG Strix Scar 16 (2025) sera disponible en France en mars 2025 , à partir de 3 7 99,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Strix Scar 18 (2025) sera disponible en France en mars 2025 , à partir de 3 8 99,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Strix G 16 (2025) sera disponible en France en mars 2025 , à partir de 3 3 99,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Strix G 18 (2025) sera disponible en France en mars 2025 , à partir de 3 5 99,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Zephyrus G14 (2025) sera disponible en France en mars 2025 , à partir de 3 599,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Zephyrus G16 (2025) sera disponible en France en mars 2025 , à partir de 3 799,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.

Le ROG Flow Z13 (2025) sera disponible en France en mars 2025 , à partir de 2 299,99 € TTC prix public conseillé, chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store. Le prix et la disponibilité du ROG XG Mobile (2025) ser ont confirmés prochainement

2025 ROG XG Mobile : plus que des graphismes, moins de transport





Le ROG XG Mobile 2025 transcende les accessoires gaming classiques, avec son GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5090 de nouvelle génération et une connectivité Thunderbolt 5 pionnière. Cette carte graphique externe est conçue pour des performances de pointe et une portabilité exceptionnelle, surpassant toutes les générations précédentes par sa taille compacte. Son design innovant présente une nouvelle perspective frappante, apportant une touche de fraîcheur à toute configuration gaming, tout en en faisa nt un compagnon idéal pour les joueurs en déplacement. Doté d'une chambre à vapeur repensée et d'une sortie de ventilateur inversée, le ROG XG Mobile 2025 offre une surface de refroidissement supérieure de 54 % à celle des caloducs standard, ce qui permet de gérer efficacement la chaleur tout en maintenant le niveau de bruit à un niveau minimum. De plus, les nouveaux MOSFET à pont redresseur actif en font le GPU externe le plus petit et le plus léger jamais produit par ROG, améliorant ainsi sa portabilité sans sacrifier les performances.

La connectivité est au premier plan avec un éventail d'options, notamment HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, deux ports USB 3.2 Gen2 Type - A et un lecteur de carte SD – tous accessibles via une seule connexion Thunderbolt 5. Le XG Mobile est également doté de modes de fonctionnement personnalisables et d'une prise en charge complète d'Aura Sync, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'éclairage RGB qui brille à travers son boîtier semi - transparent. Grâce au ROG XG Mobile 2025, les joueurs peuvent bénéficie r de performances de premier ordre sans être encombrés, redéfinissant ainsi les possibilités des solutions gaming portables.

ROG G700 Series Desktops : conçus pour la performance et la flexibilité





Les ordinateurs de bureau de la série ROG Strix G700 2025 sont conçus pour le gaming, alimentés par le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D ou le processeur Intel Core Ultra 9285K , associés aux GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 pour une expérience de jeu de premier plan. Le G700 sous Intel est équipé de la carte mère PRIME B860M-A-AX6- II , tandis que le G700 sous AMD est équipé de la ASUS PRIME B650M-A AX6 II. Tous deux prennent en charge jusqu'à 64 Go de RAM DDR5, avec des vitesses allant jusqu'à 6000 MHz, et un stockage PCIe Gen 5 à grande vitesse, garantissant des performances et une réa ctivité exceptionnelles.

Conçue pour durer, la série G700 comprend des configurations de refroidissement par air et par eau, utilisant un système de quadruple ventilateur pour optimiser le flux d'air. L'accès sans outil aux panneaux latéraux et avant permet des mises à niveau faci les, tandis que les composants de taille standard prolongent la durée de vie du châssis et simplifient la maintenance.

L'esthétique de la série G700 comprend un grand panneau frontal en verre sans soudure qui minimise les espaces et les joints pour une apparence élégante et sophistiquée. Le design « slash » caractéristique de ROG met en valeur le panneau avant, tandis que l'éclairage RGB stratégiquement placé ajoute un effet dimensionnel. La prise en charge d'Aura Sync améliore encore l'impact visuel, permettant une configuration gaming cohérente avec d'aut res périphériques ROG. Les filtres à poussière situés sur les pannea ux supérieur et inférieur contribuent à maintenir la propreté interne, garantissant ainsi des performances optimales et constantes.

En mettant l'accent sur les composants de haute qualité conçus par ROG, la série G700 offre une expérience gaming inégalée, fournissant aux joueurs à la fois performance et flexibilité dans un châssis magnifiquement conçu.

Le ROG Strix G700 sera disponible en France au cours à la mi - mai 202 5 , à partir de 1 6 99,99 € TTC prix public conseillé, chez les revendeurs partenaires d’ASUS, Boulanger, FNAC, et Ciscount.

ROG NUC (2025) : u ne puissance compacte pour les gamers intransigeants





Le ROG NUC (2025) redéfinit la technologie gaming compacte avec jusqu'au processeur Intel Core Ultra 9 265H et au GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 pour ordinateur portable, avec ray tracing et les dernières technologies NVIDIA DLSS pour des performances accrues et des visuels époustouflants. Ce mini PC de pointe offre des performances exceptionnelles et une efficacité renforcée par l'IA, permettant le multitâche et un jeu fluide dans les titres AAA les plus exigeants. Grâce aux processeurs Intel avancés, les jou eurs peuvent s'attendre à une réactivité remarquable et à des visuels à couper le souffle qui les immergent totalement dans leurs expériences préférées.

Ce mini PC est idéal pour les streamers et les créateurs de jeux, s'attaquant sans effort aux tâches intensives en IA telles que le rendu vidéo en temps réel et la création de contenu. Les options de connectivité étendues, notamment Thunderbolt 4, Intel Killer Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et Ethernet à haut débit, garantissent des jeux à faible latence et un traitement rapide des données, permettant aux utilisateurs de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Le ROG NUC (2025) compact 3L est conçu pour les joueurs qui recherchent des performances élevées avec un minimum de distraction. Conçu pour faciliter les mises à niveau de la mémoire et du stockage, il est également doté d'une gestion thermique avancée pou r supporter les sessions de jeu les plus intenses. Ses trois ventilateurs et sa double chambre à vapeur lui permettent de dissiper efficacement la chaleur et d'assurer un fonctionnement froid et silencieux pour des performances de pointe durables. Ce systè me de refroidissement efficace garantit une concentration ininterrompue, permettant aux utilisateurs de profiter d'un gameplay fluide sans compromis, tandis que son design adaptable lui permet de s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle configuration de jeu ou de streaming.

L'éclairage ARGB personnalisable renforce l'attrait esthétique, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs systèmes avec Aura Sync et Armory Crate pour créer un environnement de jeu vraiment unique. Le ROG NUC (2025) associe sans effort des perform ances avancées à un design élégant, ce qui en fait le choix ultime pour les joueurs qui recherchent une puissance et un style sans compromis.

ROG Swift OLED PG27UCDM : conçu pour les jeux de nouvelle génération





Le ROG Swift OLED PG27UCDM est le premier moniteur gaming OLED 4K de 27 pouces au monde, doté d'un taux de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz et d'un temps de réponse de 0,03 ms. S'appuyant sur la dernière technologie ROG QD-OLED 4e génération, il offre une densité de pixels impressionnante de 160 PPI pour des images et des textes ultra-nets. OLED Anti-Flicker 2.0 réduit le scintillement à l'écran jusqu'à 20 % par rapport à la génération précédente grâce à un algorithme de compensation de la luminance, garantissant des images plus uniformes sans sacrifier le lag d'entrée ou les taux de rafraîchissement.

Le Swift OLED PG27UCDM offre des options de connectivité étendues, notamment DisplayPort 2.1a UHBR20 avec une bande passante de 80 Gb/s sans compression, conçu pour prendre en charge les GPU de nouvelle génération. Il comprend également un HDMI 2.1, un hub USB et un USB-C avec une alimentation de 90W pour une intégration homogène.

La nouvelle technologie ROG OLED Care Pro est dotée d'un capteur de proximité Neo avancé qui utilise la détection de longueur d'onde pour mesurer avec précision la distance de l'utilisateur afin de déterminer le temps d'utilisation sans interférence de la lumière ambiante ou de la couleur. Les utilisateurs peuvent personnaliser la distance de détection, ce qui incite le moniteur à passer automatiquement à un écran noir lorsque l'utilisateur s'éloigne, réduisant ainsi le risque de brûlure de l'OLED. Associé à une garantie de trois ans, le PG27UCDM offre la tranquillité d'esprit aux utilisateurs.

Le moniteur prend également en charge Dolby Vision HDR et HDR10, qui peuvent être facilement réglés via le menu OSD afin d'améliorer l'expérience visuelle pour différents types de contenu. Pour optimiser encore l'expérience utilisateur, le logiciel ROG Di splayWidget Center simplifie les réglages des paramètres d'affichage et des fonctions OLED Care, fournit des notifications de mise à jour du firmware avec une option de mise à jour directe, et permet aux utilisateurs d'importer ou d'exporter des configurat ions d'affichage à des fins de partage.

Le ROG Swift OLED PG27UCDM établit une nouvelle norme en matière de visuels de jeu, en combinant une technologie de pointe, des fonctionnalités avancées et un logiciel intuitif pour élever l'expérience gaming.

ROG Rapture GT-BE19000AI : le premier routeur gaming Wi-Fi 7 IA au monde avec NPU intégré





Le ROG Rapture GT-BE19000AI est un routeur gaming Wi-Fi 7 IA révolutionnaire doté d'un NPU intégré, offrant des fonctionnalités avancées pour améliorer les performances gaming et réseau au quotidien. Son puissant design à trois cœurs permet diverses améliorations de l'IA telles que l'accélération des jeux, l'économie d'énergie, la sécurité et la confidentialité du réseau, ainsi que l'analyse et la connaissance du réseau – le tout pour optimiser l'expérience globale du réseau.

La fonction d'économie d'énergie de l'IA utilise une « architecture Big - Small », dans laquelle le CPU et le NPU travaillent ensemble pour activer le « mode performance » à pleine puissance lorsque plusieurs appareils sont connectés, tandis que le MCU passe de manière imperceptible en mode économie d'énergie pendant l'inactivité, réalisant jusqu'à 46 % d'économies d'énergie.

Le Rapture GT-BE19000AI introduit la nouvelle accélération des jeux à triple niveau avec le ROG AI Game Booster, qui calcule intelligemment le chemin le plus rapide vers les serveurs de jeux, réduit le ping de 34 %, et prend en charge jusqu'à 3 000 jeux. En outre, la QoS adaptative 2.0 permet aux utilisateurs de définir des priorités personnalisées pour différents flux de travail, par exemple en allouant 80 % de la bande passante aux jeux et 20 % au streaming, ce qui garantit des performances optimales pour des scénarios réseau polyvalents.

Pour une meilleure stabilité, le Rapture GT-BE19000AI est doté d'un panneau Wireless Insight avancé, qui indique aux utilisateurs l'état de la connexion pour chaque appareil et fournit des données précieuses sur l'analyse des radiofréquences, telles que les interférences micro-ondes. Il intègre des bloqueurs intelligents pour éliminer les publicités et les traqueurs perturbateurs, tandis que le puissant traitement NPU de l'appareil garantit que les données restent locales et sécurisées, améliorant ainsi la confidentialité et les performances.

Le ROG Rapture GT-BE19000AI est un routeur Wi-Fi 7 tri-bande haute performance conçu pour fournir jusqu'à 19 000 Mb/s avec un support de canal de 320 MHz, couvrant jusqu'à 3 500 pieds carrés et prenant en charge deux ports 10G avec une capacité LAN/WAN allant jusqu'à 31G. Grâce à sa mémoire vive DDR4 de 4 Go et à sa mémoire flash eMMC de 32 Go, il offre des performances deux fois supérieures à celles du GT-BE19000 standard. Des fonctions avancées telles que Guest Network Pro, AiProtection Pro et la prise en charge VPN en font la solution idéale pour les jeux et les réseaux à forte demande.