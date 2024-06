ASUS ROG dévoile ses PC gamer TUF Gaming A14 et A16 et Zephyrus G16

Le constructeur ASUS est originaire de Taïwan, il est donc évidemment présent au Computex 2024 pour présenter divers produits. L'accent a été mis sur la nouvelle ROG Ally X, mais ASUS a également dévoilé de nouveaux ordinateurs portables pour gamers, qui embarquent les meilleurs composants du moment.

Voici d'abord les TUF Gaming A14 et A16, équipés de RTX 4070 et Ryzen AI 9 HX 370 :

Gaming et productivité améliorés par l'IA

L'avenir de l'informatique repose sur l'intelligence artificielle, et les performances locales de l'IA deviendront cruciales pour éviter les temps d'attente et les coûts élevés dans le cloud. Les ASUS TUF Gaming A14 et A16 seront tous deux équipés d'un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, avec 12 cœurs, 24 threads, et un NPU intégré capable d'atteindre 50 TOPS de performances en matière d'IA. Compagnon idéal d'AMD Ryzen AI, les utilisateurs peuvent appliquer une correction du regard et utiliser les outils de Windows Copilot, tels que le résumé d'e-mails, en local, avec une consommation d'énergie réduite.

Les deux machines sont également équipées de GPU NVIDIA GeForce RTX pour portables dédiés, offrant d'excellentes performances en matière d'IA. Soutenus par la plateforme NVIDIA RTX AI, ils offrent des capacités et des accélérations uniques dans plus de 500 jeux et applications alimentés par l'IA — édition de photos et de vidéos, génération d'images, programmation, etc. Les GPU RTX sont équipés d'un matériel dédié à l'IA appelé Tensor Cores qui utilise le logiciel TensorRT pour accélérer encore les performances.

Cette combinaison permet de bénéficier de l'IA la plus rapide et d'expériences uniquement disponibles sur la plateforme. Les fonctions gaming telles que DLSS Super Resolution, Frame Generation et Ray Reconstruction fonctionneront également avec d'excellentes performances, ce qui en fait le compagnon idéal de l'écran 2,5K 165 Hz compatible NVIDIA G-SYNC sur les deux machines.

Un tout nouveau format de 14 pouces

Pour la première fois, ASUS propose un format 14 pouces dans la gamme TUF Gaming. Conçu pour être ultraportable et ultra-puissant, le nouveau TUF Gaming A14 ne pèse que 1,46 kg et mesure 1,69 cm d'épaisseur. Malgré ces dimensions, le A14 prend en charge jusqu'à un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 pour ordinateur portable avec un TGP maximum de 100W — bien plus élevé que la plupart de ses concurrents — pour une expérience de jeu exceptionnelle.

En outre, l’ASUS TUF Gaming A14 est équipé d'une mémoire LPDDR5 à double canal ainsi que de deux slots SSD M.2 2280. Les utilisateurs peuvent donc ajouter du stockage dans le second slot ou mettre à niveau pour obtenir des quantités extrêmes de stockage dans un ordinateur portable de 14 pouces.

L'alimentation USB complète cette machine portable, pour une charge facile en déplacement avec une large compatibilité entre les appareils grâce à l'USB-C.

Châssis 16 pouces repensé et flux d'air optimisé

L’ASUS TUF Gaming A16 continue d'incarner la philosophie puissante et durable de la ligne TUF Gaming, mais malgré ses capacités, il ne mesure que 1,79 cm d'épaisseur, ce qui lui permet d'être transporté n'importe où. Son processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, avec son NPU 50 TOPS, permet de piloter plus efficacement les fonctions alimentées par l'IA, comme Copilot, tout en préservant l'autonomie de la batterie.

Pour les tâches nécessitant encore plus de puissance, comme les jeux et la création de contenu, le TUF Gaming A16 est équipé d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable. Outre ses excellentes performances gaming, ce GPU offre des performances d'IA jusqu'à 321 TOPS, ce qui est incroyable pour la diffusion stable et d'autres tâches d'IA avancées.

Malgré son châssis plus fin, le TUF Gaming A16 bénéficie également d'un meilleur refroidissement, grâce à un nouveau dissipateur thermique sur toute la largeur et à des sorties d'air qui s'étendent sur tout l'arrière de l'ordinateur portable. Deux ventilateurs Arc Flow de deuxième génération maintiennent les composants internes essentiels au frais, tout en réduisant la température de surface de l'ordinateur portable de 7°C.

Fort de cette formidable combinaison matérielle, le TUF Gaming A16 est capable d'une performance combinée de 402 TOPS d'IA1, ce qui en fait l'un des ordinateurs portables les plus puissants en matière d'IA disponibles à l'heure actuelle.