ASUS dévoile les PC gaming ROG Flow X16 et Strix Scar 17 SE

ASUS vient de présenter aujourd'hui deux nouveaux ordinateurs portables de sa gamme Republic of Gamers, ou ROG pour les intimes. Le constructeur rajoute à son catalogue les ROG Flow X16 et ROG Strix Scar 17 SE (pour Special Edition), évidemment taillés pour la pratique du jeu vidéo en nomade.

Le ROG Flow X16 embarque un processeur AMD Ryzen 9 6900HS et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, et il a surtout la particularité d'arborer un design convertible pour l'utiliser en mode clapet, tente, support ou tablette. L'écran 16 pouces QHD 16:10 est une dalle Nebula Mini LED DisplayHDR 1000 avec une luminosité de 1 100 nits et une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, et le PC dispose également de la technologie Frost Force et d'un dissipateur Pulsar avec trois ventilateurs pour refroidir son châssis de 2,1 kg. Il sera disponible dans le courant du troisième trimestre 2022, à partir de 3 199 €.

Le ROG Strix Scar 17 SE est quand à lui un PC équipé d'une NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti et d'un Intel Core i9-12950HX, sans oublier un écran QHD 240 ou 360 Hz avec un temps de réponse de 3 ms, compatible Dolby Vision et Adaptive Sync. Du côté du refroidissement, ASUS opte pour un métal liquide Thermal Grizzly et d'une chambre à vapeur personnalisée couvrant près de la moitié de la carte mère. Le PC arrivera également dans le courant du troisième trimestre 2022, à partir de 3 399 €. Vous pouvez retrouver d'autres PC et accessoires ASUS ROG sur Amazon.