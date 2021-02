BON PLAN sur l’Asus ROG Flow X13 : le PC gaming ultramobile déjà en promotion !

Annoncé le mois dernier lors du CES, l’ordinateur portable gaming convertible ROG Flow X13 est déjà disponible chez la Fnac et Darty, et bénéficie dès maintenant d'une promotion exceptionnelle de 300 € soit un prix de vente de 1 499 € au lieu de 1 799 €.

Annoncé comme étant le premier ordinateur ultraportable gaming convertible d'Asus, le ROG Flow X13 fait partie des PC portables offrant le meilleur rapport mobilité/performance disponible sur le marché. Équipé d’un écran de 13 pouces et d'une charnière à 360° il peut être utilisé en mode chevalet, tente ou tablette et pèse seulement 1,3 kg. Le premier avantage du Flow X13 est d'être équipé d'un écran de 120 Hz et d'être suffisamment performant pour faire tourner la plupart des jeux correctement. Le second avantage, encore plus intéressant, est de pouvoir faire beaucoup mieux une fois relié au GPU externe ROG XG Mobile qui sera disponible dans les mois à venir.

Le modèle proposé par la Fnac/Darty, dispose des caractéristiques suivantes :

Écran 13,4 pouces FHD tactile, taux de rafraîchissement 120 Hz, luminosité 300 Nits ;

Processeur AMD Ryzen R7 5800HS ;

RAM : 16 Go LPDDR4X ;

Stockage SSD : 512 Go MVMe M.2 2230 PCIe Gen 3.0 ;

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 – 4 Go GDDR6 ;

– 4 Go GDDR6 ; Wi-Fi 6 + clavier rétroéclairé + lecteur d’empreintes digitales + webcam intégrée (720p HD).

L'Asus ROG Flow X13 est disponible pour 1 499,99 € sur le site de Darty ou de la Fnac.