CES 2021 : ASUS dévoile le ROG Zephyrus Duo 15 SE, son nouveau PC portable avec deux écrans

Il y a quelques mois, nous avions mis la main sur le ROG Zephyrus Duo 15 GX550 dans le cadre d'un test, un ordinateur portable pour gamers à la configuration assez classique, mais qui avait la particularité de proposer deux écrans, dont une dalle tactile. Un régal d'utilisation, ASUS est déjà de retour lors du CES 2021 avec le ROG Zephyrus Duo 15 SE, plus moderne.

Pas de panique, le ROG Zephyrus Duo 15 SE conserve ses deux écrans, avec une dalle de 15,6 pouces « classique » et donc l'écran tactile ROG ScreenPad Plus de 14,1 pouces. C'est sous le capot qu'il y a de la nouveauté, avec les derniers processeurs AMD Ryzen Mobile dévoilés aujourd'hui, allant jusqu'au Ryzen 9 5900HX, sans oublier les cartes graphiques GeForce RTX de NVIDIA, allant jusqu'à la 3080. Les utilisateurs retrouveront aussi un stockage RAID 0 pour connecter les deux SSD NVM Express PCIe x4 (2 To au maximum), quatre haut-parleurs Dolby Atmos ou encore un port microSD.

L'écran principal pourra être en 4K Ultra HD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz ou en Full HD plus classique, mais en 300 Hz, pour une fluidité optimale, avec dans tous les cas une dalle IPS, un temps de réponse de 3 ms et la technologie Adaptive-Sync. Le ScreenPad Plus s'adapte lui aussi, allant du 3840 x 1100 au 1920 x 550, avec toujours de l'IPS et 60 Hz dans les deux cas. Le ROG Zephyrus Duo 15 SE dispose également de 32 Go de RAM au maximum, ainsi que d'un refroidissement aérodynamique actif (AAS Plus) qui améliore le passage d'air sous le châssis grâce à un ventilateur Arc Flow et ses 84 pales. ASUS promet 30 % de débit d’air par rapport à l'AAS classique, et la technologie 0 dB est là pour assurer un silence total lorsque les températures des CPU et GPU sont basses, de quoi naviguer tranquillement sur le web sans se casser les tympans.

Enfin, le châssis du ROG Zephyrus Duo 15 SE est en aluminium-magnésium, avec un poids total de 2,4 kg pour 20,9 mm d'épaisseur, tandis que la batterie de 90 Wh peut être rechargée à 50 % en 30 minutes. Le constructeur ne donne cependant aucune tranche d'autonomie. Le ROG Zephyrus Duo 15 SE sera disponible dans le courant du mois de février à un prix encore inconnu, mais à titre indicatif, le ROG Zephyrus Duo GX550 est vendu 2 899,90 € sur Amazon.