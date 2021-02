In Memoriam : un roman adapté du fameux jeu d'enquête arrive très prochainement

Sorti en 2003 sur PC via Windows et Mac OS, In Memoriam est un jeu d’aventure et d’investigation développé par Lexis Numérique et créé par Eric Viennot. Les joueurs doivent mener une enquête et donc trouver différents indices, ces derniers étant répartis sur plusieurs sites Internet. Vous êtes en charge de retrouver un mystérieux tueur en série ayant pour nom le Phénix.



Bonne nouvelle donc si vous avez apprécié prendre part à cette enquête virtuelle, le roman In Memoriam sera bientôt disponible. Notez que de nouveaux éléments ont été ajoutés dans le livre et que la fin sera différente de celle du jeu d’origine. Voici en détail le synopsis du livre In Memoriam pour vous mettre l’eau à la bouche :

Jack Lorski est un journaliste d'investigation. Il découvre par hasard une scène de meurtre dans un film, Super 8, tourné par un amateur dans les années 70. Fasciné par cette découverte, il commence à enquêter et retrouve Karen, la fille du caméraman disparu, décidée à élucider le meurtre de son père. De Rhodes à Istanbul en passant par Londres, Rome et Prague, leur enquête va les mettre sur la piste d'un manuscrit ancien, qui a la réputation de porter malheur à ses différents propriétaires, tous morts accidentellement. Au même moment, un tueur en série surnommé le Phénix, accompagne ses meurtres atroces d'un rituel ésotérique, en lien avec le manuscrit maudit. Qu'est-ce qui relie ces évènements lointains ? Pour le savoir, Jack et Karen se lancent alors à la poursuite du tueur. Mais affronter le Phoenix sur son terrain n'est pas sans risque. Le roman In Memoriam est adapté (par son auteur) du jeu vidéo culte portant le même nom, paru en octobre 2003.

In Memoriam est attendu par chez nous pour le 17 février prochain. Vous pouvez d'ores et déjà précommander le roman à la Fnac pour 19,90 €.