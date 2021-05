INSOLITE : les cartes Pokémon retirées des rayons chez Target et Walmart

Les cartes Pokémon déchaînent les passions depuis 25 ans, mais leur popularité a grimpé en flèche ces derniers mois, notamment car des vidéastes comme Logan Paul se sont mis à faire des vidéos et déballages de boosters ou packs de démarrage, actuels et surtout plus anciens. Et aujourd'hui, tout le monde veut ses cartes Pokémon.

Mais chez Target et Walmart, vous ne trouverez plus de cartes en rayons ces prochaines semaines. La première enseigne a ainsi retiré les cartes Pokémon, mais aussi de la NFL et de la MLB « par grande prudence ». Eurogamer précise que la semaine dernière, un homme a sorti une arme à feu dans un magasin Target, alors qu'il était attaqué par des scalpers, qui vident les stocks de cartes de sport pour les revendre à prix fort par la suite (oui, comme les PS5 et Xbox Series X). Un incident sans blessés, aucun coup de feu n'a heureusement été tiré, mais qui montre bien le problème actuel. De son côté, Walmart n'a pas officiellement donné d'explications, mais depuis quelques semaines, les cartes à collectionner sont protégées dans des emballages rigides sécurisés et l'achat est limité à un exemplaire par client. Une note interne a cependant fuité, parlant de « comportement inapproprié des clients ».

La hype des cartes Pokémon a également touché McDonald's, qui distribue des boosters dans les Happy Meal, et bien évidemment, les restaurants ont été pris d'assaut, obligeant même les McDo du Royaume-Uni à là encore limiter l'achat de menus Happy Meal par client. L'autre raison de cet engouement, outre les vidéastes sur YouTube, c'est le prix exorbitant de certaines cartes de première génération. En février dernier, un Dracaufeu holographique de 1999 dans un état parfait s'est vendu 418 000 € aux enchères, certains y voient donc une opportunité d'investissement sur le long terme, loin de la nostalgie des échanges dans les cours de récréation. Les cartes actuelles s'écoulent comme des petits pains, The Pokémon Company a affirmé qu'il allait augmenter les impressions dans la mesure du possible pour répondre à la demande, mais pour le moment, les clients de Target et Walmart doivent passer par la boutique en ligne des enseignes pour acheter leurs cartes. En France, la hype est également réelle, il faut dire que des vidéastes comme Michou participent à l'engouement, mais vous pouvez toujours trouver facilement des boosters à 8,99 € sur Amazon.

