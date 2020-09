Pokémon Version Argent : un fan a passé plus de 300 heures à récréer la scène d'ouverture en animé

Souvenez-vous, en 1999, sortait Pokémon Version Or et Argent sur Game Boy Color. Vingt-et-un ans après, la nostalgie est toujours présente pour pléthore de fans qui n’hésitent pas à dire « C’était mieux avant » concernant les jeux actuels. Certains aficionados ont des moyens plus subtils pour nous faire remonter dans le temps. C’est le cas de Darren Rafferty, un étudiant irlandais en animation qui aurait passé, selon ses dires, entre 300 et 400 heures à recréer la scène d’ouverture de Pokémon Version Argent.





Darren Raffery a notamment publié une vidéo comparative sur son compte YouTube, à gauche se trouve l'introduction officielle de Pokémon Version Argent et à droite, sa version réanimée. Tout y est pour ravir, entre Lokhlass qui est confortablement installé sur l’eau en passant par Pikachu et Rondoudou qui chantent, Dracaufeu qui fait le beau en crachant des flammes et enfin le final, Lugia qui fonce à toute allure avec la musique rétro comme compagnon. Si vous voulez toujours plus de nostalgie, une île fut également inspirée de Pokémon Or et Argent sur Animal Crossing: New Horizons.

L'étudiant a également partagé son ressenti, notamment son envie de créer un monde rempli de vie. Il a stipulé ainsi:

Je voulais que cela ressemble à un monde vivant et respirant, par opposition à une simple animation. Et je pense que tout s'est bien passé, c'est encore loin d'être parfait. Personnellement, j'aime vraiment voir la surface de l'eau du dessous, j'ai pensé que ça irait bien.

