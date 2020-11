INSOLITE : un fan fusionne la Switch avec la DualSense

En attendant la sortie de la PlayStation 5, dont vous pouvez lire notre review, certains petits malins se sont amusés à combiner la DualSense avec d’autres consoles. C’est le cas de KASHAMA qui a publié sur Tik Tok une vidéo de la nouvelle DualSense, fusionnée à la machine hybride de Nintendo. Sa publication a été reprise et partagée sur Twitter via le compte Nintendo Switch News.

PS5 x Nintendo Switchpic.twitter.com/fqE8LpfgWQ — Nintendo Switch News (@NinSwitchIntel) November 9, 2020

Mais comment cela fonctionne ? Dans ladite vidéo, une manette futuriste composée de bleu et de rouge apparaît. Deux écrans tactiles se superposent et vous pouvez également apercevoir le logo de la Switch au milieu, avec celui de PlayStation juste en dessous. Le vidéaste appuie sur le premier bouton et le pad se déploie sur les côtés, comme pour se mettre en « mode Switch » avec les Joy-Con, et il navigue à travers des titres comme Fortnite ou Minecraft. Ensuite, il presse le bouton PlayStation et cette fois la manette revient à la normale, en « mode DualSense » et Marvel’s Spider Man: Miles Morales se montre. Bien entendu, ce bijou technologique ne sera pas commercialisé, mais il montre cependant l’imagination débordante que certains aficionados peuvent avoir.

