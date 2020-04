INSOLITE sur Animal Crossing: New Horizons, une magnifique île inspirée par Pokémon Or et Argent

Quand ils ne sont pas occupés à pécher ou à réaliser des montages financiers pour vendre leurs navets à plein pot, les joueurs d'Animal Crossing: New Horizons sont souvent en train de créer la meilleure île imaginable. Le fait que les joueurs puissent importer des motifs offre des possibilités infinies, et certains organismes comme le Getty Museum les aident d'ailleurs à pousser leurs idées encore plus loin.

hinopika a cette semaine vu l'une de ses créations se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Ce (ou cette) grand fan de Pikachu et de l'univers de Pokémon s'est motivé à reproduire l'ambiance de Pokémon Version Or et Version Argent dans sa partie d'Animal Crossing: New Horizons. Sans pour autant chercher à reproduire l'agencement d'une ville en particulier, hinopika a utilisé 47 motifs créés par ses soins pour retrouver toute la saveur de Johto, de ses hautes herbes à son lac habité par un Léviator rouge, en passant par les Poké Balls et le Ronflex jonchés au sol.

Ajoutez à cela un costume de Héricendre fait maison, et il y a de quoi être nostalgique. Les encadrés de texte et la musique ont été rajoutés en post-production pour encore plus de sensations, mais le résultat est déjà très impressionnant. De quoi vous donner des idées pour votre île ?

Avec un peu d'ingéniosité, il est aussi possible de reproduire les agencements de lieux cultes de la série : un autre joueur a lui organisé sa ville comme le Bourg Palette, preuve que tout est possible dans Animal Crossing: New Horizons.

