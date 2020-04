Animal Crossing: New Horizons, plus de 70 000 QR Code pour télécharger des œuvres du Getty Museum

Animal Crossing: New Horizons restera sûrement dans les mémoires comme LE jeu du confinement, celui qui a accompagné bien des joueurs dans leur oisiveté. Le phénomène est global, à tel point que même des organismes plus officiels veulent s'amuser avec la communauté.

C'est le cas du Getty Museum de Los Angeles, qui vient de mettre en ligne un portail qui va ravir les amateurs d'art et de décoration. L'exclusivité Switch permet en effet de récupérer des motifs personnalisés pour nos vêtements, mais aussi pour nos tableaux, et c'est justement ce dernier élément que le musée nous propose de sublimer.

Plus de 70 000 œuvres d'art de la collection au nom de J. Paul Getty peuvent ainsi être téléchargées en version pixélisée via des QR Code. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site dédié, sélectionner votre tableau préféré parmi les milliers de références disponibles, le recadrer au format carré, et un code sera généré automatiquement. Vous n'aurez plus qu'à le scanner avec votre console pour intégrer le motif au jeu, et ainsi vous en servir comme cadre ou le poser sur un chevalet.

La communauté est invitée à partager ses décors personnalisés avec le mot-dièse #ACArtGenerator, ce qui devrait encore une fois amuser les nombreux joueurs d'Animal Crossing: New Horizons. Cerise sur le gâteau : vous pouvez également récupérer les liens IIIF de tableaux d'autres musées pour les importer de la même manière dans le jeu, pour toujours plus de possibilités créatives.

