INSOLITE sur Animal Crossing: New Horizons, une joueuse de 88 ans découvre le jeu pour rencontrer un personnage qui porte son nom

Vous aviez peut-être entendu parler de cette histoire en 2019 : Paul Hubans, game designer, avait partagé une photographie de la partie d'Animal Crossing: New Leaf de sa grand-mère de 88 ans, Audrey. Cette dernière y avait joué tous les jours pendant quatre ans, et comptabilisait 3 580 heures de jeu, un total impressionnant, même pour les plus gros joueurs.

Animal Crossing: New Horizons est sorti le mois dernier, et la communauté pense que Nintendo lui a rendu hommage dans l'exclusivité Switch en nommant un personnage Audie dans la version anglophone, d'après le surnom de la dame. L'histoire n'a pas encore été avérée, mais vient de gagner en charme, alors que Paul Hubans vient d'offrir une console et le jeu à sa grand-mère grâce à des dons de particuliers. Elle va ainsi pouvoir profiter de la nouvelle aventure, et surtout rencontrer le loup qui porte le même nom qu'elle : cela l'a d'ailleurs beaucoup inquiété, Audrey pensant qu'elle ne pouvait pas garder son pseudonyme s'il y avait déjà une Audie en ville, mais son petit-fils l'a vite rassurée à ce sujet.

De l'offre de la Switch, édition spéciale Animal Crossing bien sûr, à son unboxing en passant par le début de partie de la grand-mère, Paul a eu la bonne idée d'enregistrer tout cela pour le partager en ligne. Elle n'a pas encore eu la chance de croiser Audie, mais d'autres vidéos verront peut-être le jour pour immortaliser le moment.



Audrey a néanmoins dit vouloir aussi continuer sa partie d'Animal Crossing: New Leaf pour s'occuper de ses villageois et de ses fleurs.

Lire aussi : INSOLITE sur Animal Crossing: New Horizons, un mariage annulé à cause du COVID-19 fêté par surprise dans le jeu