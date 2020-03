INSOLITE sur Animal Crossing: New Horizons, un mariage annulé à cause du COVID-19 fêté par surprise dans le jeu

Animal Crossing: New Horizons est clairement LE jeu du moment, lui qui permet notamment aux confinés de se changer les esprits sur une île déserte remplie de petites possibilités amusantes et réjouissantes. Les joueurs sont déjà des millions à avoir opté pour la Formule Évasion de l'exclusivité Switch et à s'y amuser seul ou en ligne, alors il y a forcément déjà de belles histoires à raconter à son sujet.

C'est le cas de ashmush, qui a rapporté une belle anecdote cette semaine sur Reddit. La demoiselle était en passe de devenir une dame, mais son mariage a été repoussé à cause de la crise sanitaire en cours. Connaissant son amour pour Animal Crossing: New Horizons, et la sachant affectée par le report de ce qui aurait pu être l'un des plus beaux jours de sa vie, son fiancé et ses amis lui ont tout simplement organisé un mariage surprise dans le jeu !

Mon fiancé l'a planifié avec nos meilleurs amis. Je suis diplômé de l'école de médecine et je n'aurai pas de cérémonie, et notre mariage a été annulé. Je me sentais assez triste de rater ces moments majeurs de ma vie. Cela m'a fait tellement plaisir, je n'ai même pas les mots pour décrire ce que cela signifiait pour moi. (Aussi, si vous zoomez de plus près, il a fait un petit N&S d'après nos initiales sur le sol avec des cœurs.)

Le moral de la jeune femme est visiblement bien remonté grâce à cette belle initiative de ses proches, et nous lui souhaitons désormais le meilleur (vrai) mariage possible une fois la crise sanitaire passée.

