Animal Crossing: New Horizons, une mise à jour 1.1.1 disponible, un bug majeur corrigé

Le concept d'Animal Crossing: New Horizons a beau d'être de s'occuper de son île déserte à son rythme et sur la durée, certains n'ont pas pu s'empêcher d'exploiter les failles du système pour accélérer leur partie. Les joueurs ont ainsi très vite découvert un bug permettant de dupliquer des objets, pour avoir rapidement plusieurs éléments rares et surtout vendre des items chers.

La manipulation était d'ailleurs assez simple. En multijoueur, en ligne comme en local, un joueur devait faire tourner ledit objet sur lui même, tandis que l'autre le récupérait : l'élément en rotation restait dans les mains du premier, mais se dédoublait alors en intégrant aussi l'inventaire du deuxième. Et, oui, la manipulation « était » possible, car Nintendo vient de la supprimer avec une nouvelle mise à jour.

Le patch 1.1.1 est d'ailleurs uniquement dédié au retrait de ce glitch de clonage, et a pour seul changelog : « Correction d'un bug important affectant l'équilibre du jeu ». Au moins, cela devrait enlever les tentations de certains joueurs, et permettre à tout le monde de vivre plus sereinement son séjour dans Animal Crossing: New Horizons.

Lire aussi : TEST de Animal Crossing: New Horizons, s'exiler sur une île déserte, le secret du bonheur