iPhone SE 2020 : Apple dévoile un nouveau smartphone, caractéristiques, prix, date, faisons le point !

Petite surprise, Apple vient d'annoncer la venue d'un tout nouveau smartphone, l'iPhone SE (2020), qui verra le jour très, très prochainement. De ce que nous pouvons en voir, le design ressemble à l'iPhone 8. Dans les entrailles, nous avons un appareil se basant sur l'iPhone 11 Pro. Pour commencer en douceur, la firme américaine a exhibé la bête au travers d'une petite vidéo.

Ensuite, elle a stipulé :

Notre puce la plus puissante. Notre format d’iPhone le plus populaire. L’iPhone SE, c’est tout ce que vous aimez. À notre prix le plus abordable. Nous avons pris la puissance de l'iPhone 11 Pro et nous l'avons offerte à l'iPhone SE. La puce A13 Bionic est tout simplement la puce la plus rapide jamais conçue pour un smartphone. Que vous lanciez des apps, jouiez aux derniers jeux vidéo ou exploriez de nouvelles façons de travailler avec la réalité augmentée, tout est fulgurant de réactivité.