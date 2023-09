Japon : 2 ans de prison et 6 000 euros d'amende pour des vidéos de gameplay sur YouTube

Source: Asahi via The Verge

Chaque pays a ses propres lois, les habitants sont censés les connaître, et surtout les appliquer, même si elles peuvent sembler absurdes, étonnantes ou simplement différentes des autres pays. Mais Shinobu Yoshida savait exactement ce qu'il faisait en postant des vidéos de gameplay monétisées de Steins;Gate: My Darling’s Embrace sur YouTube.

Âgé de 53 ans, le Japonais vient d'écoper de deux ans d'emprisonnement et d'un million de yens (environ 6 300 €) d'amende pour avoir mis en ligne des vidéos de Steins;Gate: My Darling’s Embrace, un visual novel édité par Spike Chunsoft. Car oui, le fait de mettre en ligne du contenu sous copyright, en l'occurence des séquences du jeu vidéo, et de monétiser la vidéo est totalement illégal au Japon. CODA, l'organisme en charge de la lutte contre le piratage dans l'Archipel, explique qu'en plus de cela, partager du contenu d'un visual novel, un genre de jeu 100 % narratif sans réel gameplay, dissuaderait les futurs joueurs d'acheter le jeu, ayant déjà vu l'histoire gratuitement en vidéo. Autre élément qui n'a pas arrangé le cas de Shinobu Yoshida, ce dernier avait également uploadé des vidéos résumant toute l'intrigue des animes Spy × Family et Steins;Gate (le coffret intégrale est à 44,95 € sur Amazon), là encore en spoilant le scénario et surtout en les monétisant.

Le quotidien national Asahi Shimbun (traduit par The Verge) explique qu'il s'agit d'une première au Japon, mais le cas de Shinobu Yoshida pourrait servir d'exemple à l'avenir. À condition que la justice accélère la cadence, les vidéos de Steins;Gate: My Darling’s Embrace avaient été mises en ligne en 2019 et le prévenu avait été arrêté en mai dernier, pour être jugé cette semaine seulement.