Trek to Yomi : 2 courtes vidéos pour marquer le lancement du jeu au Japon féodal

C'est lors de l'E3 2021 que Devolver Digital dévoilait Trek to Yomi, un jeu d'action en noir et blanc développé par Flying Wild Hog et conçu par Leonard Menchiari. Le titre nous emmène au Japon féodal aux côtés d'un samouraï, et si vous découvrez le jeu, voici une courte vidéo de présentation :

Trek to Yomi suit donc Hiroki, un samouraï solitaire qui voyage par-delà la mort pour venger la mort de son maître. Le titre s'inspire des films d'Akira Kurozawa avec une direction artistique soignée, et comme le rappelle la vidéo ci-dessus, les joueurs pourront débloquer des compétences et techniques de combat au fil de l'aventure, qui se termine en quatre à six heures en fonction du mode de difficulté choisi. Et si vous en voulez encore plus, une bande-annonce de lancement plus classique a également été partagée par Devolver Digital :

Trek to Yomi est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S ainsi que dans le Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois sur Amazon.