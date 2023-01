Trek to Yomi : le jeu d'action au Japon annoncé et daté sur Switch

Dévoilé lors de l'E3 2021, Trek to Yomi s'est invité sur PC, PlayStation et Xbox en mai dernier, mais le jeu d'action de Leonard Menchiari et Flying Wild Hog va revenir moins d'un an plus tard, sur une nouvelle console. L'éditeur Devolver Digital annonce en effet une version Nintendo Switch, avec sa vidéo de gameplay :

Inspiré par les films de samouraïs japonais, Trek to Yomi suit l'aventure d'un jeune guerrier chargé de protéger son village suite à la mort de son maître. Une quête initiatique avec des combats en 2D exigeants, une direction artistique en noir et blanc et quelques petites énigmes, voici les points forts du jeu :

Une expérience cinématographique : Les panoramas époustouflants et les mouvements saisissants, dans l’esprit des grands classiques du film de samouraï, se combinent pour créer une véritable expérience cinématographique. Des combats virevoltants : Engagez plusieurs ennemis à la fois grâce au système de combat intuitif qui met en balance les possibilités offensives et défensives des armes traditionnelles des samouraïs. Une histoire passionnante : Largement inspirée par le folklore japonais, suivez la vie tumultueuse d’Hiroki de sa chute héroïque à son retour rempli d’émotions en passant par sa lutte contre les forces du mal. Une bande-son envoûtante : Les enjeux dramatiques et la tendresse qui se dégagent du jeu prennent corps grâce à une bande-son fascinante, réalisée à l’aide d’instruments populaires de la période Edo.

La date de sortie de Trek to Yomi est déjà fixée au 30 janvier 2023 sur Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.