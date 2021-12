Trek to Yomi : nouveau trailer de gameplay élégant pour le jeu d'action au Japon féodal

Le catalogue très diversifié de Devolver Digital va encore gagner en variété l'année prochaine avec Trek to Yomi. Le nouveau jeu de Leonard Menchiari (Riot: Civil Unrest), co-développé avec Flying Wild Hog (Shadow Warrior), nous emmènera au Japon féodal pour une aventure en noir et blanc, et en vue de côté forcément originale.



Une première bande-annonce nous avait plongés dans l'ambiance à l'E3 2021 et voilà qu'un trailer de gameplay nous montre davantage ses combats. Attendez-vous donc à des batailles élégantes et exigeantes à travers des environnements à l'esthétique soignée, alors que le héros Hiroki va tenter de sauver des êtres qui lui sont chers après avoir perdu un premier duel tragique contre les forces du mal. La mise en scène cinématographique devrait rendre l'expérience mémorable.

Trek to Yomi sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Et il sera compris dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass, auxquels vous pouvez vous abonner grâce au Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.