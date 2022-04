Trek to Yomi : une date de sortie et 15 minutes de gameplay pour le jeu d'action en noir et blanc

Lors de l'E3 2021, Leonard Menchiari, Flying Wild Hog et Devolver Digital dévoilaient Trek to Yomi, un jeu d'aventure en noir et blanc nous plongeant dans le Japon féodal. Le titre avait séduit les joueurs grâce à sa direction artistique, et il avait refait parler de lui récemment dans un State of Play dédié aux jeux japonais.

Nous n'avions alors eu droit qu'à une bande-annonce centrée sur l'histoire, mais point d'informations sur le lancement du jeu. Mais les studios sont déjà de retour aujourd'hui avec une bonne nouvelle : la date de sortie de Trek to Yomi est fixée au 5 mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Devolver Digital va même jusqu'à partager plus de 15 minutes de gameplay du jeu d'action et d'aventure en side-scrolling.

