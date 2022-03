Trek to Yomi : nouveau trailer stylé et comédiens de doublage 100 % japonais

PlayStation nous avait promis un State of Play tourné vers les jeux japonais ce mercredi soir, mais il en a aussi profité pour parler d'un titre inspiré du Japon féodal. Il s'agit de Trek to Yomi, le jeu d'action et d'aventure en side scrolling de Leonard Menchiari, Flying Wild Hog et Devolver Digital, annoncé à l'E3 2021.

Il a été présenté au travers d'un trailer pour son histoire, celle du jeune Hiroki qui va prêter serment pour protéger sa ville et ses proches pour honorer la mémoire de son défunt Maître. « Entre devoir, drame et solitude, le samouraï devra voyager par-delà la vie et la mort pour faire face à ses démons et choisir lui-même sa voie », comme nous l'apprend le communiqué de presse. La vidéo permet également de découvrir le casting vocal, fait uniquement de comédiens de doublage japonais : Hiroki sera doublé par Masayuki Katou, Aiko par Sarah Emi Bridcutt, Sanjuro par Hiroshi Shirokuma, Sadatame par Hiroki Goto, et Kagerou par Akio Otsuka.

Leonard Menchiari en a sinon dit davantage sur son projet sur le PlayStation Blog.

Bonjour à tous les fans de PlayStation ! Je m’appelle Leonard Menchiari et je suis le créateur de Trek to Yomi, bientôt disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Puisque la sortie de Trek to Yomi approche à grands pas, je voudrais vous inviter à en apprendre plus sur l’histoire et le développement du jeu. Je vais notamment vous révéler les petits détails qui ont pu voir le jour grâce à l’aide de Flying Wild Hog.

Le thème et l’histoire de Trek to Yomi s’articulent autour de deux piliers essentiels : le Japon d’autrefois et le shintoïsme. Le concept majeur du shintoïsme est que les divinités sont présentes partout, que ce soit dans les pierres, dans les arbres ou encore dans les fleurs. Une partie de notre scénario se penche sur cette croyance. On raconte ainsi les histoires des kamis ancestraux de Hiroki, les différentes époques du Japon dans lesquelles ils ont vécu, mais aussi leurs morts tragiques, violentes ou déloyales qui les contraignent à endurer une vie de torture dans le Yomi. Souvent, ces histoires reflètent le voyage et les dilemmes de Hiroki pour l’aider à choisir la voie à emprunter.

L’idée de Trek to Yomi est née en regardant les films de Kurosawa, tout en expérimentant des graphismes en noir et blanc avec l’Unreal Engine. L’expérience cinématique que nous avons créée est fortement influencée par les classiques de la cinématographie japonaise, autant par ses angles de vue que sa durée des plans, ou même par la façon dont les répliques sont prononcées. L’approche initiale du gameplay en 2D a été inspirée par les films muets des années 20 et 30, où chaque scène est conçue de façon à ressembler davantage à un plateau de théâtre magique en mouvement qu’à un écran. À nos yeux, cela fait de Trek to Yomi un jeu vraiment unique. Nous espérons d’une certaine façon que les gens auront envie de découvrir ces vieux films après avoir joué à notre jeu !

Lorsqu’Alec Meer et moi-même avons écrit l’histoire, nous avons toujours gardé le chiffre sept en tête, pas seulement pour son importance dans le domaine du cinéma, mais surtout pour son statut dans le folklore japonais. Attendez-vous donc à ce que le chiffre sept joue un rôle important dans l’histoire de Hiroki.

Il était important pour nous de mettre l’accent sur l’authenticité. Lors du processus de création, nous avons toujours tenu compte de la culture japonaise ancienne, des croyances religieuses à la façon dont l’épée est accrochée au mur, ou même à la manière dont le kimono est porté. La musique incroyable de notre jeu se base sur des références anciennes provenant de certaines régions du Japon, s’inspirant au passage de l’atmosphère que nous voulions créer et des sentiments que nous souhaitions transmettre. Certains des instruments utilisés dans les enregistrements sont extrêmement rares, et les gammes musicales datent d’avant l’occidentalisation de la culture.

Toujours sur cette lancée, au moment de créer les villes et les villages du monde de Hiroki, nous souhaitions que ceux-ci reflètent vraiment le style de vie et la culture du Japon de l’époque Edo. Cela inclut notamment les dojos, les sanctuaires, les cimetières, les marchés, les restaurants et bien d’autres lieux. Une grande partie du contenu que nous avons créé est inspirée par les collections impressionnantes du musée Edo-Tokyo. Nous avons également fait appel à des natifs japonais experts dans le domaine pour nous assurer que chacune de nos décisions était rationnelle.

Mais notre attention aux détails ne s’arrête pas là ! Le monde de Trek to Yomi a une géographie bien définie. Même l’éclairage et la position de chaque plan ont été choisis en tenant compte de l’orientation de la lumière, des éléments de l’arrière-plan, et du lien symbolique du lever et du coucher du soleil.

Nous espérons que vous attendez la sortie de Trek to Yomi sur PlayStation avec autant d’impatience que nous. Je souhaite également vous remercier d’avoir pris le temps de lire cet article, en espérant qu’il vous a permis d’en apprendre plus sur le jeu, ainsi que sur la passion et le dévouement de ses créateurs.