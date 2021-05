8 jeux mobiles passionnants à découvrir sur son navigateur web

L’avantage du jeu mobile est que vous pouvez jouer où vous le souhaitez. Assurez-vous simplement de disposer d’une connexion Internet stable. Pour vous faciliter la tâche, voici quelques jeux mobiles à essayer absolument :

Kingdoms Rise: Captain’s Treasure Slot





Si vous êtes un fan de jeux de casino en ligne, vous devriez probablement jeter un œil à cette machine à sous. Elle comporte 6 rouleaux, 50 lignes de paiement et a un taux de retour au joueur de 96,05 %. Parcourez les mers et cherchez un coffre rempli de trésors dorés. Gardez un œil sur la pièce d’or « W », car c’est le symbole wild qui peut vous aider à obtenir plus de gains.

Candy Rain 2





Ce jeu est similaire à Candy Crush Saga, mais pour votre navigateur mobile. Associez simplement trois bonbons ou plus pour atteindre votre objectif et passez au niveau suivant. Planifiez votre prochain mouvement, car certains bonbons sont difficiles à éliminer. Vous avez également des mouvements limités durant le jeu.

Speed Pool King





Devenez le Speed Pool King et mettez chaque balle dans une poche avant la fin du temps imparti. Obtenez la victoire en frappant rapidement le ballon. Si vous avez effectué une séquence de victoires, il y a une grande possibilité pour vous de gagner un multiplicateur.

Yummy Taco





Soyez prêt et préparez de délicieux tacos pour vos clients affamés. Pour terminer leurs commandes, faites glisser les ingrédients sur la coquille de taco et servez une fois terminé. Vous gagnerez des pièces avec chaque client satisfait.

Truck Trial





C’est essentiellement un jeu dans lequel vous pouvez conduire des monster trucks et récupérer des butins au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Gagnez des points en vous assurant que votre camion ne s’écrase pas avec tous les obstacles.

Classic Bowling





Le point positif est que vous n’avez pas besoin de sortir de chez vous et de louer des chaussures de bowling. Avec ce jeu, tout ce que vous avez à faire est de déplacer le quilleur vers la gauche ou la droite, sélectionner la force du lancer en tapotant et appuyer à nouveau pour jouer au bowling.

Cartoon Flight





Soyez courageux et montez dans un avion pour explorer le fameux monde de cartoon. N’oubliez pas de tirer, de voler vers le haut et de vous déplacer à gauche ou à droite pour éviter les obstacles. Attention, vos ennemis recherchent simplement le bon moment pour attaquer. Donc, vous feriez mieux de rester vigilant et de collecter autant de pièces que possible.

Tetra





Il s’agit essentiellement de Tetris, mais pour les navigateurs mobiles. Le principe est le même, vous devez appuyer sur les blocs qui tombent pour les faire pivoter et les déplacer vers la gauche ou la droite et les mettre en place. Les blocs se déplacent plus rapidement à mesure que vous progressez.

Les jeux mentionnés ci-dessus ne sont que quelques-uns des meilleurs jeux pour navigateur web que vous apprécierez certainement. Alors, pourquoi hésiter ? Choisissez le jeu qui vous convient le mieux et passez un bon moment !