5 jeux mobiles faciles, à découvrir pour les joueurs débutants

D'autres cherchent des expériences plus créatives. Mais dans tous les cas, voici cinq jeux parfaits pour les débutants qui ne veulent pas se compliquer la vie !

1. Doodle Jump : sauter, viser, recommencer

Un classique indémodable. Dans Doodle Jump, tu contrôles un petit monstre qui s'appelle The Doodler, qui saute pour monter de plus en plus haut. Le jeu est simple, mais addictif. Il suffit de faire sauter ton personnage, d’éviter les ennemis et les obstacles qui sont sur ta route. Même si tu échoues, tu peux recommencer tout de suite, c’est génial. C’est sans fin et chaque partie est différente. Il est accessible à n’importe qui. Disponible sur iOS, Android et même Xbox 360, Doodle Jump est un jeu parfait pour ceux qui aiment les défis rapides sans se perdre dans des règles compliquées. C’est un bon moyen pour y passer quelques minutes, ou heures… selon ton humeur.

2. Cut the Rope : ciseaux, bonbons et réflexion

Pour ceux qui aiment les puzzles, Cut the Rope est fait pour vous. Il est vraiment parfait pour ceux qui veulent réfléchir un peu tout en jouant. Le principe est simple et gourmand, il suffit d'amener un bonbon jusqu'à la bouche d'un adorable monstre, qui s'appelle Om Nom. Avoir la bonne stratégie pour couper des cordes pour faire tomber des bonbons n'est pas simple. Bien que le concept semble facile au début, plus tu avances, plus les niveaux deviennent complexes. Ce jeu fait appel à ton sens de la logique sans être trop difficile, mais t’offre une expérience de jeu relaxante et plaisante. Amusant, mais pas trop stressant, la meilleure recette pour passer un bon moment. Ce jeu est parfait pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête, mais qui aiment les défis. Il est disponible sur iOS, Android et autres plateformes.

3. Temple Run : fuir, sauter, glisser

Temple Run est un super choix, si tu recherches un peu plus d'adrénaline. Le jeu dépassait déjà les 100 millions de téléchargements en 2012.

Mais de quoi s'agit-il ? Tu joues le rôle d’un aventurier qui doit s’échapper d’un temple rempli de dangers. Pour ça il faut éviter les obstacles. Le but est simple : courir aussi longtemps que possible, sauter par-dessus des trous, glisser sous des barres, et collecter des pièces en cours de route. Ce jeu fait monter l'adrénaline à chaque course. Il est facile à comprendre, mais il devient de plus en plus difficile au fur et à mesure des niveaux. Il est idéal pour les débutants qui veulent s’essayer à des défis rapides et excitants sans trop se compliquer la vie. Disponible sur iOS, Android et Windows Phone, il permet de se défouler tout en ayant un gameplay dynamique.

4. Ludo King : le jeu de société revisité

On a parfois besoin de rester dans le social malgré qu’on joue en ligne. Ludo King est parfait pour cela. Facile à comprendre, Ludo King permet de jouer avec ses amis ou sa famille, soit en ligne, soit en mode local. L’objectif est très simple. Il faut avancer ses pions sur le plateau pour atteindre la maison avant ses adversaires. A chacun son rythme, rien ne presse et surtout rien de stressant. De plus, Ludo King t’offre plusieurs modes de jeu et de nombreux bonus pour personnaliser ton expérience. Que tu sois seul ou avec des amis, tu peux toujours passer un bon moment à faire une partie de Ludo, sans te prendre la tête avec des règles compliquées.

5. Tales Up : aventure narrative en multijoueur

Enfin, pour ceux qui aiment les histoires et les aventures, Tales Up est un excellent choix. Tu crées ton histoire en prenant des choix. C’est vraiment un monde fantastique. Si tu aimes les histoires qui te transportent et les aventures où c’est toi qui décides de ce qui se passe, Tales Up risque bien de te plaire. Que tu aies envie d’explorer un monde fantastique ou de percer des secrets bien planqués, tu peux jouer en solo ou avec des potes. Ce jeu mise tout sur la narration : chaque choix que tu fais change le cours de l’histoire. Pas besoin d’être un pro ou de passer des heures à apprendre des règles compliquées. Ici, tu te laisses porter, tu choisis ton chemin, et tu vis une aventure unique à chaque partie. C’est le genre de jeu parfait si tu veux t’évader sans te prendre la tête.

Pourquoi ces jeux sont parfaits pour les débutants

Le point commun de ces jeux c’est qu’ils sont faciles à prendre en main. Tu n’as pas besoin d'être un pro pour commencer à t'amuser. Ils sont souvent disponibles sur différentes plateformes, ce qui les rend accessibles à un large public.

Doodle Jump et Temple Run, te permettent de jouer rapidement, le top quand tu veux juste te changer les idées quelques minutes, alors que Cut the Rope et Ludo King te proposent des expériences plus réfléchies et sociales, idéales pour une soirée entre amis. Quel que soit ton style, il y a toujours un jeu mobile facile à jouer qui te correspondra.

Alors, prends ton smartphone, choisis ton jeu préféré et lance-toi dans l’aventure !