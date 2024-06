Just Dance VR : Welcome to Dancity arrive et se jouera avec un casque VR !

Just Dance VR: Welcome to Dancity transporte les amateurs de danse dans l'univers de la réalité virtuelle. Les joueurs pourront se plonger à 360° dans les mondes emblématiques de Just Dance, où jusqu'à six participants pourront s'affronter et interagir.

Grâce à une nouvelle dimension 3D et à un gameplay innovant permettant de marquer des points avec les deux mains, ils pourront danser sur 25 grands tubes et chansons originales, notamment :

Don’t Stop Me Now de Queen

Bad Liar de Selena Gomez

Lights d’Ellie Goulding

Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen

Starships de Nicki Minaj

A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) de Fergie Ft. Q-tip, GoonRock

Volar de Lele Pons Ft. Susan Diaz et Victor Cardenas

Et bien d’autres

Le jeu inclut un espace social appelé « Dancity », où les joueurs peuvent se retrouver avec des amis et des danseurs du monde entier grâce à un système de matchmaking public ou privé et montrer leur avatar personnalisé. Just Dance VR: Welcome to Dancity utilise les avatars de Ready Player Me, permettant aux joueurs de créer un avatar en quelques secondes à partir d'un selfie, avec de nombreuses options de personnalisation inclusives pour une plus grande liberté d'expression. Dans Dancity, chaque joueur disposera de son propre appartement pour danser et interagir avec divers objets. En progressant dans le jeu, ils sera possible de débloquer des tenues pour recréer le style de notre coach préféré.

Pour plus d'informations sur Just Dance VR: Welcome to Dancity, visitez : https://www.justdance.com/vr et suivez le compte Twitter @justdancegame ou utilisez le hashtag #JustDanceVR.