E3 2021 : Just Dance 2022 officialisé par Todrick Hall, 3 chansons déjà confirmées

C'est le rendez-vous annuel à chaque présentation d'Ubisoft à l'E3, un nouveau Just Dance est dévoilé. Cette fois, pas de fanfaronnade et de danse sur scène, le studio a fait appel à Todrick Hall pour officialiser Just Dance 2022, ce dernier ne donne pas trop d'informations, mais il a une bonne nouvelle pour ses fans :

Eh oui, le chanteur, danseur, acteur, réalisateur et chorégraphe va réécrire une nouvelle version de son tube Nails, Hair, Hips, Heels spécialement pour Just Dance 2022. Le partenariat ira plus loin, un nouveau clip va être réalisé pour l'occasion, Todrick Hall invite les fans à y participer en nous donnant rendez-vous sur le site officiel du jeu. Just Dance 2022 comprendra 40 nouvelles chansons et leurs chorégraphies, mais seulement trois sont officialisées pour le moment :

Believer par Imagine Dragons ;

Level Up par Ciara ;

Nails, Hair, Hips, Heels par Todrick Hall (version Just Dance).

Comme d'habitude, les joueurs pourront accéder à plus de 700 chansons supplémentaires en s'abonnant à Just Dance Unlimited, un mois d'abonnement étant gratuit en achetant le jeu. La date de sortie de Just Dance 2022 est fixée au 4 novembre 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia.