Konami arrête ses partenariats avec Antoine Griezmann suite à une vidéo raciste

Ça me fait penser quand Neymar était accusé de viol, Nike avait arrêté son contrat, suite à une enquête qui a révélée que s’était faux, Nike lui a proposé de revenir ce à quoi il a répondu non je vais chez Puma. Quand l’honneur et la fierté prime sur l’appât du gain, respect... en effet on sait que Nike le payait plus que Puma mais faut avoir un code l’honneur l’argent c’est bien, la dignité c’est mieux. Faut espérer que Konami ait un retour de bâton du genre.