Super Bomberman R 2 : une suite directe annoncée par Konami, avec un nouveau mode Château

Lancé au début de la Nintendo Switch en 2017 avant de débarquer sur d'autres plateformes l'année suivante, Super Bomberman R a connu un beau succès, avec plus de 2 millions de copies écoulées à ce jour. Konami a même tenté de transformer la recette en free-to-play avec Super Bomberman R Online, recette qui n'a à priori pas tant prise, car il a été décidé de fermer les serveurs prochainement.

L'éditeur avait d'ailleurs alors annoncé qu'il avait un autre jeu de la licence dans les tuyaux, et nous l'avons découvert lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Il s'agit tout simplement d'un Super Bomberman R 2, une suite directe à venir sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam courant 2023.

Il proposera un mode Histoire avec des expériences inédites, des parties classiques, du Battle Royale à 64 joueurs (comme dans le free-to-play qui a fermé, tient donc), et un original mode Château reprenant les codes du tower defense. Jusqu'à 15 joueurs en ligne doivent s'y frayer un chemin jusqu'à des coffres aux trésors, tandis qu'un autre doit tout faire pour les en empêcher. Il n'y a maintenant plus qu'à patienter pour en apprendre davantage à son sujet et mettre la main dessus.