Super Bomberman R 2 : date de sortie et bande-annonce inédite pour le nouveau party game de Konami

Joli succès de la Switch en 2017, Super Bomberman R a même temporairement connu un spin-off en free-to-play sur davantage de plateformes, désormais fermé. Konami prépare actuellement une suite digne de ce nom, cette fois non exclusive à Nintendo, le bien nommé Super Bomberman R 2.

Absent des médias depuis son annonce l'année dernière, le projet revient sur le devant de la scène avec des informations importantes. Ainsi, sa date de sortie a été calée au 13 septembre 2023 au format numérique et au 14 septembre 2023 en physique, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Il coûtera dans les deux cas 49,99 €, mais seules les éditions numériques sont disponibles en précommande à cette heure.

L'expérience proposera un mode solo avec différents niveaux nous emmenant de planète en planète pour des casse-têtes et énigmes explosives, 4 modes multijoueurs pour des affrontements façon Standard, Grand Prix, Bataille 64 ou Château (une nouvelle déclinaison tower defense), et un nouvel éditeur des niveaux, un mode classé, un mode aux règles personnalisables et un mode hors ligne. Plus de détails sur le contenu sont disponibles sur le site officiel.

Le petit dernier des Party Games de la série SUPER BOMBERMAN R ! Avec ses nouvelles aventures et ses nouveaux modes, c'est le titre qui propose le contenu le plus important de toute l'histoire de la série ! Ce jeu propose non seulement des affrontements hors ligne, dans lesquels vous pouvez jouer contre vos amis ou votre famille, mais également des batailles en ligne contre des joueurs du monde entier, sans oublier un mode solo. Un mode « Château » vient s'ajouter aux traditionnels modes « Standard », « Grand Prix » et « Bataille 64 ». Dans ce nouveau mode, les joueurs sont divisés en deux camps, Attaque et Château, et doivent s'affronter pour remporter le trésor !

Une fonctionnalité « Éditeur de niveaux » a également été ajoutée. Elle permet aux joueurs de créer leurs propres niveaux pour le mode « Château » et de les partager en ligne avec les joueurs du monde entier. Amusons-nous ensemble dans « SUPER BOMBERMAN R 2 » ! Mode Bataille Profitez de 4 modes batailles, notamment le mode « Château » inédit !

« Château » : bataille asymétrique entre le camp Château, qui protège le trésor, et le camp Attaque, qui cherche à s'emparer du trésor en question !

« Standard » : le mode bataille classique que les fans aiment tant !

« Grand Prix » : bataille entre deux équipes ! Collaborez avec vos alliés pour vaincre l'équipe adverse !

« Bataille 64 » : bataille pour la survie avec un maximum de 64 joueurs ! Devenez le Bomber One ! Match Gradé Batailles entre utilisateurs d'un niveau similaire !

Affrontez des joueurs du monde entier en ligne ! Room Match Configurez librement le mode et les règles de la bataille !

Rassemblez vos amis en ligne et passez un bon moment ! Bataille hors ligne Vous pouvez profiter de Bomberman avec un seul appareil !

Connectez des manettes supplémentaires et jouez avec votre famille et vos amis !

*Chaque joueur doit avoir une manette. Éditeur de niveaux Les niveaux personnalisés avec des blocs gimmicks peuvent être partagés en ligne !

Créez, jouez, partagez et explorez différents niveaux avec l'Éditeur de niveau ! Mode Histoire

Profitez du Mode Histoire qui a été amélioré !

Découvrez de nouvelles planètes avec le nouvel ami de Bomberman, « Ellon », et affrontez la terrible menace qui pèse sur l'univers !

Si vous étiez passé à côté, Super Bomberman R est disponible à partir de 34,90 € sur Amazon.fr.