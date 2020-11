Override 2: Super Mech League, le brawler trouve enfin sa date de sortie sur consoles et PC

Modus Games a publié une nouvelle vidéo de gameplay commenté de quatorze minutes sur son compte YouTube. C'est son nouveau titre de baston, Override 2: Super Mech League, qui est mis à l'honneur. Ce dernier est un jeu de combat développé par Modus Studio Brazil et édité par Modus Games dans lequel de gigantesques robots se font la guerre afin de savoir qui est le meilleur. Dans ladite vidéo, les développeurs se crêpent le chignon à coups d'épées et de poings explosifs en plus de détailler les nouveautés de la production.



Ainsi, Override 2: Super Mech League sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Switch et PC via Steam le 22 décembre prochain. Deux éditions seront disponibles : la Standard Edition coûtera 29,99 € et sera disponible uniquement en dématérialisé. Enfin, l'Ultraman Deluxe Edition sera au prix de 39,99 €, elle contiendra un Season Pass avec Ultraman, trois autres personnages jouables ainsi que des cosmétiques et aura droit à des versions physique et numérique.

Si vous êtes un peu curieux, voilà ce qui vous attend dans Override 2: Super Mech League :

Sept ans après l’éradication des xénotypes qui avaient envahi la Terre, les méchas géants autrefois défenseurs de la planète sont devenus des attractions, au sein de ligues mondiales de combat de méchas. Faites vos débuts en tant que pilote de ces anciennes armes de guerre, gravissez les échelons et représentez votre club avec une sélection soignée de nouveaux mechas et d’autres qui font leur grand retour, chacun avec leurs propres capacités, coups et attaques super-chargées. Profitez des campagnes d’Override 2: Super Mech League en solo et en multijoueurs (jusqu’à 4 en local et en ligne), dans des niveaux situés aux quatre coins du monde. Mettez-vous dans la peau d’un pilote débutant et gravissez les échelons dans un mode Carrière riche et profond. Rejoignez des ligues de mechas et faites-vous une réputation en vous battant dans des arènes autour du monde. Plongez dans la bataille avec une sélection soignée de robots nouveaux comme anciens au travers de modes de jeu versus et coop variés, jouables jusqu’à 4 en ligne et en local. Terrassez vos adversaires au moyen d’un arsenal de coups uniques comprenant des attaques à distance super-chargées, des combos dévastateurs ou des attaques ultimes à même de ravager l’arène ! Caractéristiques principales Mode Carrière : combattez dans les ligues de méchas, atteignez des sommets et devenez le pilote numéro 1. Représentez votre club et collaborez avec ses membres pour gagner de l’influence et des récompenses !

Bagarres classées : deux mechas entrent dans l’arène, un seul la quitte. Affrontez vos adversaires et grimpez dans le classement pour devenir un pilote de légende.

Méchas en pagaille : 20 robots jouables, dont de tous nouveaux méchas avec des capacités, compétences et coups ultimes uniques.

Arènes dangereuses : des terrains d’affrontements qui incluent des éléments dynamiques, comme des geysers, des bassins de lave et des plateformes invitant à faire preuve de stratégie et faisant la part belle à l’imprévu.

Modes de jeu améliorés : jouez comme vous le voulez avec différents types de match comme le 1v1, le 2v2, la mêlée, ainsi que plusieurs modes tels que Xénonuée, Conquête et plus encore.

Personnalisation poussée : débloquez toute une flopée d’objets cosmétiques et d’accessoires pour votre mécha dans le Garage.

Vous pouvez précommander Override 2: Super Mech League en Ultraman Deluxe Edition sur Amazon pour 39,99 €, quel que soit le support.