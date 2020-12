Override 2: Super Mech League, le jeu de baston de robots se lance en vidéo

Après avoir dévoilé son mode carrière, Override 2: Super Mech League est enfin arrivé sur les différentes plateformes. Si vous avez oublié, ce dernier est un jeu de baston édité par Modus Games dans lequel de gigantesques robots s’affrontent. Remportez des matchs et vous pourrez améliorer votre mecha en plus de gagner en notoriété.

Override 2: Super Mech League est donc disponible dès maintenant sur Xbox Series X | S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam pour la somme de 29,99 €. Notez que le titre arrivera un peu plus tard sur l’Epic Games Store. Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pourrez apercevoir différentes machines se crêper le chignon à coups d’épées, d’arcs et de missiles dans la face, ainsi que d’autres atouts comme la personnalisation des robots ou la possibilité de jouer jusqu’à quatre en écran séparé, le tout sur une musique rock’n’roll.

