Override 2: Super Mech League, de nouvelles images et le mode carrière dévoilé dans une bande-annonce

Override 2: Super Mech League revient sur le devant de la scène. Après avoir enfin trouvé sa date de sortie sur les différentes plateformes, l’éditeur Modus Games a publié hier une nouvelle bande-annonce mettant l’accent sur le mode carrière du titre. Pour rappel, Override 2: Super Mech League est un jeu de combat développé par Modus Studio Brazil. Les joueurs devront se crêper le chignon avec des mechas dans des combats électriques.

Ce mode carrière, baptisé Leagues, invitera donc les joueurs à rejoindre des clubs et à les représenter lors des combats. Plus vous gagnerez et plus vous pourrez obtenir de sponsors, ces derniers permettant d’obtenir des skins et accessoires afin que vous puissiez personnaliser votre mecha. Enfin, un peu de gameplay a été partagé dans le trailer, montrant différents robots se battre avec une épée et un bouclier ou à coup de poings explosifs. En deuxième page, vous pourrez apercevoir quelques images des mechas ou de votre futur agent.

Override 2: Super Mech League est disponible en précommande sur la PlayStation 5 pour 39,99 € sur Amazon.