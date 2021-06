Yu-Gi-Oh! : Antoine Griezmann devient ambassadeur officiel du jeu de cartes à jouer

Auteur d'un magnifique retourné acrobatique lors du match France - Bulgarie cette semaine, Antoine Griezmann aime les duels, mais visiblement pas uniquement sur un terrain de football. Konami vient en effet d'annoncer que l'attaquant français et du FC Barecelone est désormais ambassadeur officiel des cartes Yu-Gi-Oh!.

Bon, le FC Barcelone étant partenaire de Konami dans les jeux vidéo eFootball PES, il y a fort à parier qu'il est question d'un étrange contrat qui lie désormais le champion du monde 2018 (et futur champion d'Europe 2020 espérons-le) au jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh!, mais à part faire le beau pour la promotion de la franchise, Antoine Griezmann va être impliqué dans la conception d'une carte qui sera par la suite rajoutée au jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links cette année. Il semble tout de même bien connaître son sujet, comme le montre la petite interview en français ci-dessus, et le footballeur déclare :

C'est un véritable honneur que de devenir ambassadeur du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh!, car c'est une licence que j'aime depuis mon enfance. Elle est porteuse de valeurs essentielles dans la vie quotidienne : persévérance, courage, et plus que tout, amitié.

Naoki Morita, président de Konami Digital Entertainment B.V., rajoute :

À Konami, nous sommes fiers de notre long parcours aux côtés du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! ainsi que de ce partenariat avec Antoine Griezmann qui est quelqu'un de talentueux et passionné. Nous sommes impatients d'atteindre la prochaine étape de ce partenariat unique.

Konami rappelle que son jeu de cartes est disponible dans plus de 80 pays et traduit en neuf langues différentes. Yu-Gi-Oh! Duel Links est disponible en free-to-play sur ordinateurs et mobiles, tandis que Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est à retrouver sur PC et consoles, contre 45,95 € sur Amazon.

