Yu-Gi-Oh! Duel Links : l'univers de Zexal et les invocations Xyz débarquent très prochainement dans le free-to-play

C'est devenu une habitude, chaque année en septembre, Konami annonce une grosse mise à jour pour son free-to-play Yu-Gi-Oh! Duel Links durant le Tokyo Game Show, et l'édition en ligne de 2020 ne fait pas exception. Après l'arrivée des invocations Synchro en 2018 avec l'introduction du monde de 5D's, l'update de 2019 nous avait pris à contrepied en ajoutant l'univers du film The Dark Side of Dimensions. Après ce détour, l'éditeur suit donc la logique de l'ordre de sortie des séries en annonçant la venue des personnages de Yu-Gi-Oh! Zexal.

Yuma Tsukumo, Astral, Shark (Ryōga Kamishiro), Kotori et Tetsuo s'inviteront donc dans le jeu à compter du 29 septembre, apportant avec eux l'invocation Xyz, dont les fameux Numbers. Si vous débarquez, il s'agit de cartes à bords noirs présentes dans l'Extra Deck et qui s'invoquent en superposant deux monstres ou plus de même niveau, qui servent ensuite d'unité pour activer des effets. Leur autre particularité est qu'elles sont dépourvues de niveau et ont un rang à la place. Des bonus de connexion vont pour l'occasion être distribués à tous les joueurs :

Des monstres Xyz et des cartes en soutien : UR Général Zubaba (Prismatique), UR Magicien Gagaga (Prismatique) ;

Des tickets UR et SR : un total de six tickets sera distribué une fois par jour ;

1000 gemmes ;

1 ticket de compétence pour un personnage ajouté au jeu avant le 08/09/2020 ;

Des protège-cartes et un tapis de jeu arborant l'illustration officielle de ZEXAL.

Enfin, une 30e Boîte Principale sera ajoutée avec Numéro 39 : Utopie et d'autres cartes.

Yu-Gi-Oh! Duel Links est pour rappel disponible sur mobiles (iOS et Android) et PC via Steam. Si vous souhaitez vous procurer un jeu sur consoles proposant les méthodes d'invocation que sont les Pendulum et Link, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est vendu 23,88 € sur Amazon.