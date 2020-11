La Grande Aventure du jeu de rôle : l’histoire d’un des loisirs les plus polémiques du XXe siècle est disponible

Si vous entendez jeu de rôle, vous penserez très certainement à Donjons et Dragons. Nombre d'entre vous se remémorent surement les premières scènes de Stranger Things, dans lesquels les personnages principaux s’adonnent à des parties de JDR avec des personnages tels que le Démogorgon considéré comme l'un des meilleurs méchants de l'histoire de Donjons et Dragons. Mais connaissez-vous vraiment les origines des jeux de rôles en général ?

Le livre de Julien Pirou détaillera également l'évolution du JDR. Du jeu de plateau au jeu grandeur nature, tout en passant par des sessions de JDR en ligne, découvrez comment ce loisir réunit encore aujourd'hui des milliers de rôlistes, dans des évènements pouvant durer plusieurs jours.

Des origines aux heures sombres, du renouveau à la consécration, découvrez l’histoire passionnante et passionnée d’un des loisirs les plus polémiques du XXe siècle. Entretiens exclusifs d’auteurs et artistes de renom, analyses et dossiers composent cette grande aventure du jeu de rôle.