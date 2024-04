Le téléphone de jeu Dual-Core d’Infinix : une innovation majeure dans le monde du jeu mobile

Le téléphone qui redéfinit les normes

Avec un score exceptionnel de 2 215 639 dans les benchmarks AnTuTu, ce téléphone a pour objectif de s’imposer comme un véritable leader dans l’industrie du jeu mobile. À l’origine de ces performances impressionnantes, on trouve notamment la puce MediaTek Dimensity 9300, une technologie de pointe qui offre des performances inégalées pour le jeu sur mobile. Dotée d’un CPU All Big Core et d’un puissant GPU, cette puce permet une expérience de jeu fluide et immersive, avec des graphismes de haute qualité et un multitâche sans ralentissements.

L’importance du système de refroidissement CoolMax

Pour maintenir des performances optimales, même lors de sessions de jeu intensives, Infinix a intégré un système de refroidissement révolutionnaire, nommé CoolMax. Utilisant la technologie Thermal-Electric Cooling (TEC) et l’effet Peltier, ce système régule efficacement la température et dissipe la chaleur des composants du téléphone. Grâce à cette innovation, les utilisateurs de l’appareil n’auront pas à craindre la moindre surchauffe!

En plus d’assurer des performances optimales, le système CoolMax contribue également à la durabilité du téléphone en réduisant la tension exercée sur ses composants. En maintenant des températures stables, ce système prolonge la durée de vie du téléphone et garantit des performances constantes à long terme.

L’intelligence artificielle au service du jeu mobile

L’une des caractéristiques les plus intéressantes du téléphone de jeu Dual-Core d’Infinix est sans conteste son utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Grâce à un algorithme avancé, l’IA d’Infinix optimise l’utilisation des cœurs du processeur selon les exigences du jeu. Par exemple, lors de scènes de jeu nécessitant des performances graphiques élevées, l’IA alloue les tâches aux cœurs les plus puissants pour garantir une fluidité optimale.

En revanche, lors de périodes de faible demande visuelle, l’IA réduit la charge sur le processeur en utilisant des cœurs moins puissants, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de réduire la chaleur générée par le téléphone. De ce fait, vous pourrez jouer à n’importe quel type de jeux sans aucun souci. Et cela s’applique même au-delà des jeux vidéo « traditionnels ».

Les jeux de casino en ligne sont en effet tout autant concernés par cette amélioration, dans la mesure où on y trouve des jeux parfois très modernes, avec des graphismes et une mécanique de jeu développés. On peut aisément constater cela en jetant un œil aux machines à sous Megaways. En effet, si l’on y trouve des jeux classiques et peu énergivores, certains d’entre eux sont bien plus avancés. Et cela demande bien évidemment une certaine quantité d’énergie. Dans ce cas, l’intelligence artificielle adaptera l’utilisation des cœurs du processeur en fonction des jeux en question.

Avancées supplémentaires et aperçu de l’avenir

Au-delà de son téléphone Dual-Core, Infinix a dévoilé une série de technologies révolutionnaires lors du Showstopper MWC 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celles-ci promettent de redéfinir l’avenir de l’industrie du mobile. Parmi ces innovations, on peut mentionner l’E-Color Shift, une technologie de personnalisation de l’apparence des appareils qui permet aux utilisateurs de créer des designs uniques et personnalisés.

De plus, Infinix a présenté l’Infinix AirCharge, un système de charge magnétique sans fil basé sur la résonance magnétique. Enfin, l’Infinix Extreme-Temp Battery a également été dévoilée, offrant une recharge même dans des conditions extrêmes, jusqu’à -40 degrés Celsius !