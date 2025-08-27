Actualité Switch
Accueil Switch Actualités
Légendes Pokémon ZA vignette 27 08 2025

Légendes Pokémon : Z-A, une nouvelle révélation musclée en approche

par
Source: The Pokémon Company

Les amateurs de créatures de type Combat devraient eux aussi avoir droit à une Méga-Évolution inédite.

Une méga-accélération dans la communication

Ces derniers mois, The Pokémon Company a été plutôt discret en ce qui concerne Légendes Pokémon : Z-A, avant de commencer à passer la seconde lors du dernier Pokémon Presents fin juillet en dévoilant notamment Méga-Dracolosse, véritable nouveau porte-étendard de la mécanique qui est même déjà apparu dans l'anime. Depuis les Championnats du Monde Pokémon 2025 et l'annonce du Club de Combat Z-A, tout s'accélère. En effet, dans la foulée, nous avons pu découvrir Méga-Empiflor d'une manière assez originale jeudi dernier, deuxième nouvelle forme inédite propre au jeu. Eh bien, tout porte à croire qu'une troisième va bientôt faire ses débuts.

Légendes Pokémon ZA 27 08 2025

Rendez-vous pour un Méga-match

Sur les réseaux, le visuel ci-dessus a été posté, accompagné par un texte ne laissant aucun doute quant à la nature de la révélation. Il est en effet question d'un « méga-match » ce jeudi 28 août à 15h00 qui fera l'objet d'une vidéo sur YouTube. Ce duel au sommet opposera donc Mackogneur à Brutalibré. Actuellement, aucun des deux ne possède de Méga-Évolution, mais le premier cité dispose d'une forme Gigamax depuis Épée et Bouclier. À côté de ça, le Pokémon Catcheur de type Combat / Vol n'a rien de spécial outre le fait que ses débuts remontent à X et Y en 2013. Sauf surprise avec les deux qui bénéficieraient d'une transformation, c'est donc ce dernier qui devrait être à l'honneur. Pour le moment, wait & see.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A sortira le 16 octobre sur Switch 2 et Switch. Y aura-t-il des révélations hebdomadaires pour nous tenir en haleine jusque là ?

N'hésitez pas à consulter nos guides d'achat, que ce soit pour le jeu ou le bundle avec la nouvelle console de Nintendo :

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Légendes Pokémon : Z-A Pokémon The Pokémon Company Game Freak teasing Méga-Brutalibré

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires