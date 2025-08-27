Légendes Pokémon : Z-A, une nouvelle révélation musclée en approche

Une méga-accélération dans la communication





Ces derniers mois, The Pokémon Company a été plutôt discret en ce qui concerne Légendes Pokémon : Z-A, avant de commencer à passer la seconde lors du dernier Pokémon Presents fin juillet en dévoilant notamment Méga-Dracolosse, véritable nouveau porte-étendard de la mécanique qui est même déjà apparu dans l'anime. Depuis les Championnats du Monde Pokémon 2025 et l'annonce du Club de Combat Z-A, tout s'accélère. En effet, dans la foulée, nous avons pu découvrir Méga-Empiflor d'une manière assez originale jeudi dernier, deuxième nouvelle forme inédite propre au jeu. Eh bien, tout porte à croire qu'une troisième va bientôt faire ses débuts.

Rendez-vous pour un Méga-match





Sur les réseaux, le visuel ci-dessus a été posté, accompagné par un texte ne laissant aucun doute quant à la nature de la révélation. Il est en effet question d'un « méga-match » ce jeudi 28 août à 15h00 qui fera l'objet d'une vidéo sur YouTube. Ce duel au sommet opposera donc Mackogneur à Brutalibré. Actuellement, aucun des deux ne possède de Méga-Évolution, mais le premier cité dispose d'une forme Gigamax depuis Épée et Bouclier. À côté de ça, le Pokémon Catcheur de type Combat / Vol n'a rien de spécial outre le fait que ses débuts remontent à X et Y en 2013. Sauf surprise avec les deux qui bénéficieraient d'une transformation, c'est donc ce dernier qui devrait être à l'honneur. Pour le moment, wait & see.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A sortira le 16 octobre sur Switch 2 et Switch. Y aura-t-il des révélations hebdomadaires pour nous tenir en haleine jusque là ?

N'hésitez pas à consulter nos guides d'achat, que ce soit pour le jeu ou le bundle avec la nouvelle console de Nintendo :