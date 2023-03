Les 5 meilleurs outils de déverrouillage d’écran Android

Article sponsorisé par Wondershare

Scénarios hypothétiques d’applications de déverrouillage d’écran





Les écrans de verrouillage sont conçus pour protéger l’accès à votre appareil Android. Pourtant, cela peut être problématique si vous oubliez votre mot de passe, si votre écran est cassé ou endommagé, ou si vous avez dépassé le nombre maximum de tentatives pour saisir le code PIN.

Heureusement, il existe des outils de déverrouillage de l’écran Android comme Wondershare Dr.Fone pour vous aider à récupérer l’accès à votre appareil. Voici trois exemples de scénarios hypothétiques qui pourraient vous amener à utiliser ces outils.

Déverrouillage d’écran après oubli du mot de passe



Il peut arriver que vous oubliiez votre mot de passe de déverrouillage, en particulier si vous avez changé récemment le mot de passe ou si vous utilisez un appareil que vous n’avez pas utilisé depuis un certain temps. Dans ce cas, un outil de déverrouillage d’écran peut être utile pour contourner le mot de passe et vous permettre d’accéder à nouveau à votre appareil.

Déverrouillage d’écran en cas d’écran cassé ou endommagé



Si votre écran est cassé ou endommagé, il peut devenir impossible de déverrouiller votre appareil Android en utilisant les méthodes traditionnelles, telles que la saisie du code PIN ou du mot de passe. C’est là qu’un outil de déverrouillage d’écran peut être utile. Il vous aide à accéder à votre appareil sans avoir à réparer l’écran cassé ou endommagé.

Déverrouillage d’écran après plusieurs tentatives de saisie du code PIN



Si vous avez dépassé le nombre maximum de tentatives pour saisir le code PIN, votre appareil peut être verrouillé pendant une période ou même définitivement. Cela peut arriver à cause d’un oubli ou d’une mauvaise manipulation. Dans ce cas aussi, un outil de déverrouillage d’écran peut être utilisé pour déverrouiller votre téléphone ou restaurer les paramètres d’usine.

Liste des 5 meilleurs outils de déverrouillage d’écran Android





Si vous êtes confronté à un écran de verrouillage sur votre appareil Android, un outil de déverrouillage d’écran peut vous aider à récupérer l’accès. Voici une liste des 5 meilleurs outils de déverrouillage d’écran Android disponibles sur le marché.

Dr.Fone



Considéré comme le meilleur outil de récupération de données Android, Wondershare Dr.Fone comprend également une fonctionnalité de déverrouillage de l’écran. Il est compatible avec une large gamme d’appareils Android et offre un processus de déverrouillage facile en seulement quelques étapes.

De plus, il peut résoudre différents types de problèmes de verrouillage d’écran, tels que l’oubli du mot de passe, la rupture de l’écran, les erreurs de verrouillage du modèle, etc.

Tenorshare 4uKey



Tenorshare 4uKey est un autre outil de déverrouillage d’écran Android populaire qui peut aider à contourner différents types de verrouillages d’écran tels que :

Le code PIN ;

Le mot de passe ;

Le modèle ;

La reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales.



Le logiciel est compatible avec la plupart des appareils Android et est facile à utiliser.

iToolab UnlockGo



iToolab UnlockGo est un outil de déverrouillage d’écran Android qui peut aider à déverrouiller les appareils Android en cas d’oubli du mot de passe, d’un écran cassé ou d’un écran noir. Il prend en charge plusieurs modèles et marques d’appareils Android, y compris les dernières versions du système d’exploitation mobile. En outre, il offre un taux de réussite élevé et une interface utilisateur conviviale.

iMyFone LockWiper



iMyFone LockWiper est un logiciel de déverrouillage d’écran Android qui peut, lui aussi, contourner différents types de verrouillages d’écran tels que le code PIN, le mot de passe, le modèle, l’identification faciale et l’empreinte digitale. Vous pouvez l’utiliser pour déverrouiller de nombreuses marques et de nombreux modèles de smartphone, même ceux qui sont équipés des dernières versions d’Android.

De plus, il peut résoudre les problèmes de verrouillage d’écran causés par une erreur de saisie du mot de passe, un écran cassé, etc.

PassFab Android Unlocker



PassFab Android Unlocker est un outil qui peut aider à contourner le verrouillage d’écran Android. Il prend en charge la plupart des appareils Android et offre une interface utilisateur intuitive et ergonomique. Quelle que soit la cause du verrouillage, ce logiciel pourra vous permettre d’avoir, à nouveau, accès à votre téléphone en un temps record.

Déverrouillage-écran Android avec Wondershare Dr.Fone : quels avantages ?





Si vous êtes à la recherche d’un outil de déverrouillage d’écran Android fiable et efficace, Wondershare Dr.Fone est l’une des meilleures options disponibles sur le marché. Cet outil que vous pouvez télécharger gratuitement présente de nombreux avantages pour le déverrouillage de l’écran de votre appareil Android.

Facilité d’utilisation



Dr.Fone est un outil convivial et facile à utiliser. Il ne nécessite pas de compétences techniques particulières, ce qui le rend accessible à tous les utilisateurs, même les débutants. De plus, il est compatible avec une large gamme d’appareils Android, y compris les smartphones et les tablettes de différentes marques. Vous pouvez l’utiliser pour déverrouiller facilement l’écran de votre Samsung, LG, Huawei, HTC, Sony, Motorola et bien d’autres.

Capacité à résoudre différents types de problèmes de déverrouillage d’écran



Dr.Fone est capable de résoudre une grande variété de problèmes liés au verrouillage de l’écran. Il permet de remédier à l’oubli du mot de passe, le verrouillage de l’écran suite à une tentative de déverrouillage infructueuse, l’écran noir ou verrouillé, et bien d’autres problèmes.

Fiabilité et sécurité



Dr.Fone est une solution fiable et sécurisée pour le déverrouillage de l’écran Android. Il ne causera pas de dommages à votre appareil et garantit la confidentialité de vos données personnelles. De plus, le processus de déverrouillage est rapide et efficace, ce qui vous permet de retrouver l’accès à votre appareil en un rien de temps. N’hésitez pas à télécharger le logiciel gratuitement et à l’essayer. Vous pourrez résoudre n’importe quel problème lié au verrouillage d’écran avec Android.