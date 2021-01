Les 5 meilleurs jeux de football gratuits pour mobiles Android et iOS

FIFA Soccer





Pour le premier de cette liste, le choix était cornélien entre FIFA Soccer (ou FIFA Football) et Pro Evolution Soccer. Cependant, nous avons considéré que FIFA Soccer était plus évolué et s'était globalement plus amélioré que son concurrent. Une nouvelle expérience de football améliorée avec des graphismes et des effets visuels époustouflants, ainsi qu'une gamme de nouveaux modes de jeu vous attendent. Le mode de jeu le plus populaire de ces dernières années est bien sûr l'Ultimate Team.

En mode Ultimate Team, votre objectif est de créer votre propre équipe en fonction de la ligue que vous souhaitez. Une excellente expérience de jeu qui vous aidera à créer l'équipe ultime avec des joueurs de plus de 550 équipes réelles. Mais si vous sentez que la véritable expérience FIFA vous manque, vous pouvez toujours regarder les matchs et en profiter pour faire un pari sportif. En plus de l'Ultimate Team, vous pouvez également jouer un match en tête-à-tête avec des joueurs du monde entier.



eFootball PES 2021





Le célèbre Pro Evolution Soccer de Konami apporte une expertise sur consoles et ordinateurs reconnue par tous. Le premier jeu PES est sorti en 2007 dans une version 2D, qui n'a plus grand-chose à voir avec les récentes versions. Un grand jeu et le plus grand concurrent de FIFA Soccer depuis de nombreuses années.

Cette version de PES 2021 est certainement la meilleure sur téléphone mobile. Offrant des graphismes de haute qualité, des images réalistes et un excellent jeu avancé. Vous pouvez créer votre propre équipe, essayez de renforcer vos joueurs avec la formation et affrontez les meilleures équipes. Une fois que vous avez acquis de l'expérience, vous pouvez également jouer en ligne avec votre propre équipe lors de divers évènements pour gagner des récompenses. Un jeu de football pour mobiles Android et iOS à essayer d'urgence.



Dream League Soccer





Moins connu que les deux précédents, ce jeu ressemble à un ancien FIFA sur PSP, avec des graphismes améliorés. La façon de jouer est assez simple et vous vous y habituerez en quelques minutes. Parmi ses principales caractéristiques, Dream League Soccer vous permet de choisir votre propre équipe, d'acheter des joueurs, de construire votre propre stade et de gravir les échelons de 6 ligues différentes. De plus, vous pouvez vous connecter en ligne pour participer à divers tournois et jouer contre les meilleurs joueurs.



Real Football





Le jeu Real Football, bien qu'à première vue similaire à FIFA et PES, est assez différent. Ce qui le rend surtout différent, c'est le déroulement du jeu. Au début, vous aurez peut-être du mal à le gérer, mais lorsque vous vous y habituerez, vous verrez un grand match de football. Real Football est assez fluide, avec de superbes graphismes 3D et généralement de belles images. Attention, il n'est disponible que sous Android.

Votre objectif est de créer votre propre équipe, de développer des installations telles que des stades, des hôpitaux, des centres de physiothérapie et une académie de la jeunesse. De plus, vous pouvez acheter de gros joueurs et améliorer leurs compétences pour remporter le championnat et la coupe. Enfin, il y a la possibilité de jouer en ligne à la PVP World Arena où vous affronterez les meilleurs joueurs dans divers tournois.

Score! Match





Le dernier jeu de notre sélection des meilleurs jeux de football mobiles gratuits est Score! Match. L'un des jeux de football les plus amusants et addictifs pour smartphone Android et iOS. Chaque match se développe automatiquement, tandis que les manipulations que vous faites sont le choix du joueur qui défendra avec le tacle ainsi que la formation du parcours du ballon lorsque vous en avez la possession. Ainsi, vous pouvez choisir où vous passerez lorsque vous tirerez et comment vous vous déplacerez contre votre adversaire. Chaque match dure 2 minutes ou se termine si un joueur marque 2 buts. En cas d'égalité après 2 minutes, les tirs au but commencent.

Un grand jeu qui vous donne lentement la possibilité de mettre à niveau vos joueurs et d'essayer différents systèmes afin de passer aux ligues suivantes. Une autre fonctionnalité intéressante est la connexion à Facebook, où vous pouvez intégrer dans votre équipe les acteurs clés de vos amis sur le réseau social.



