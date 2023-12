Lost Records: Bloom & Rage, le nouveau jeu de DON'T NOD Montréal (Life is Strange) dévoilé en vidéo

DON'T NOD était doublement présent hier soir aux Game Awards 2023. Il a dévoilé une nouvelle bande-annonce émouvante pour son Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden, mais également un tout nouveau jeu narratif. C'est l'équipe de Montréal qui développe ce titre, teasé en tout début d'année.

Voici donc Lost Records: Bloom & Rage, premier jeu d'une nouvelle franchise qui proposera « un voyage narratif à travers le temps ». Le titre nous rammènera à l'été 1995 aux côtés de quatre lycéennes, Swann, Nora, Autumn et Kat, qui vont tisser des liens forts avant de se retrouver 27 ans plus tard pour se confronter à un secret qui les a séparé à l'époque. Le producteur exécutif Luc Baghadoust et le directeur créatif Michel Koch commentent :

Depuis notre incroyable expérience avec Life is Strange, nous avons vécu une aventure passionnante : déménager au Canada, créer notre studio à Montréal et rassembler une équipe fantastique malgré les défis mondiaux auxquels nous avons toutes et tous été confrontés. Aujourd'hui, nous sommes heureux de dévoiler enfin Lost Records: Bloom & Rage. Ce nouvel univers déborde du réalisme magique qui nous tient à cœur, et nous sommes impatients d'en dire plus sur Swann, Nora, Autumn, Kat et leur histoire. Nous avons hâte de découvrir les réactions de la communauté !

La directrice générale de DON'T NOD Montréal Frédérique Fourny-Jennings rajoute :

Au cours des trois dernières années, nous avons construit un studio qui reflète les valeurs fortes de DON'T NOD et accueilli des personnes exceptionnelles. C'est le creuset idéal pour développer une toute nouvelle propriété intellectuelle qui sera imprégnée de ce que nous sommes ici, à Montréal. Pouvoir parler de Lost Records : Bloom & Rage est un sentiment indescriptible, car cela va au-delà de l'histoire de nos personnages. C'est aussi l'histoire de l'équipe qui a façonné notre identité en tant que studio, celle du jeu et qui forgera celle de nos productions à venir !

La date de sortie précise de Lost Records : Bloom & Rage n'est pas encore connue, mais le titre arrivera fin 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Life is Strange Arcadia Bay Collection à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.