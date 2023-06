Prince of Persia: The Lost Crown, un tout nouveau jeu d'action et de plateforme dévoilé et déjà daté !

Alors celle-là, personne ne l'avait vu venir. En ouverture du Summer Game Fest Live, nous avons pu voir la série Prince of Persia, non pas avec Les Sables Oubliés Remake retourné en phase de conception intensive après de nombreux soucis de développement, mais avec un projet original.

Presenting: Prince of Persia: The Lost Crown, an action-adventure platformer game set in a mythological Persian world.



The new #PrinceofPersia releases on January 18th, 2024 on all platforms.



See more gameplay at #UbiForward pic.twitter.com/RoUNyswdtV — Ubisoft (@Ubisoft) June 8, 2023

Il s'appelle Prince of Persia: The Lost Crown et prendra la forme d'un jeu d'action et de plateforme en vue de côté avec un héros à l'apparence bien différente de toutes celles que nous avions pu voir par le passé, dénommé Sargon. Sur une bande-son hip-hop (le titre original The Lost Crown de 2WEI, Joznez et Kataem pour être exact), le premier trailer dévoile un gameplay musclé et rapide, qui prendra toute sa saveur durant des combats de boss demandant concentration et adresse.

Plongez dans un jeu de plateforme d'action-aventure passionant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez le temps et l'espace. Libérez le guerrier qui sommeille en vous !

Utilisez vos Pouvoirs du Temps et vos compétences en combat pour réaliser des combos dévastateurs et vaincre des créatures mythologiques et des ennemis corrompus par le temps.

Obtenez de nouvelles amulettes auprès de marchands et équipez-les pour jouer à votre manière. Explorez chaque recoin du Mont Qaf !

Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie perse qui regorge de lieux plus grands que nature.

Explorez différents environnements très détaillés, possédant chacun leur propre identité et regorgeant de merveilles et de dangers.

Résolvez les énigmes pour trouver des trésors cachés et terminer des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu. Vivez une aventure épique !

Laissez-vous emporter par une mythologie fantastique, inspirée de la culture perse, au fil d'une histoire intrigante et originale.

Croisez le chemin de personnages hauts en couleur pour mieux percer les mystères du Mont Qaf. Lancez-vous dans une expérience hors-du-commun !

Profitez de graphismes de haute qualité, de cinématiques captivantes, avec une direction artistique toute nouvelle, et d'un gameplay fluide en 60 fps sur toutes les plateformes.

La date de sortie de Prince of Persia: The Lost Crown est d'ores et déjà calée au 18 janvier 2024 sur PC via l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et Amazon Luna. Plus de détails seront donnés lors de l'Ubisoft Forward du 12 juin.