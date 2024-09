Mannequin : la mise à jour Excavation apporte une nouvelle carte, un mode de jeu et des fonctionnalités enrichies

La mise à jour Excavation est désormais accessible à tous les propriétaires du jeu, introduisant une nouvelle carte, un mode de jeu pour le lobby social, ainsi que deux fonctionnalités demandées par la communauté.

La carte Excavation

La mise à jour présente la carte Excavation, qui permet aux joueurs d'explorer un réseau de grottes étroites et sinueuses. Ce niveau offre une expérience de jeu où les Agents cherchent à localiser les Mannequins sur deux niveaux différents. Il s'agit de la première extension majeure depuis le lancement en accès anticipé.

Nouveau mode : King of the Crown

Un nouveau mode de jeu, King of the Crown, est également introduit. Dans ce mode, les joueurs s'affrontent dans l’environnement du lobby de Mannequin pour s’emparer de la couronne et obtenir le titre de Manneking ou Mannequeen.

Améliorations pour les Agents

Les Agents disposent désormais d'un nouvel outil, le Garde Électromagnétique (EMG), qui agit comme un bouclier temporaire pour renforcer leur défense contre les attaques des Mannequins. Ce dispositif peut être activé une fois par round. De plus, Fast Travel Games a ajouté le support des gestes de main, permettant aux joueurs d'interagir en pointant ou en faisant un pouce levé.