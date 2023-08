Meta Quest : la mise à jour v57 apporte des nouveautés très attendues !

La bêta de la mise à jour V57 est arrivée via le canal PTC (celui des bêta testeurs). Avec ce nouveau firmware, qui ne semble pas encore avoir causé de bugs marquants, Meta va faire plaisir à bon nombre d'utilisateurs. Même si toutes les nouveautés ne sont pas forcément encore découvertes et actives, nous ne pouvions pas attendre plus pour partager avec vous celles qui le sont déjà.

Des jambes à nos avatars ! (déjà actif)

Meta a enfin ajouté des jambes à nos avatars et, même si cela paraît anecdotique, c'est quand même plus agréable de se voir en entier. A noter, les mouvements de ces dernières sont gérés par l'IA et elles bougent en fonction du déplacement de notre corps. Inutile donc de plier les genoux ou encore de donner des coups de pieds, cela ne sera pas reproduit dans le monde virtuel. Du moins pour le moment. Enfin, les jambes ne sont visibles que sur les autres personnes. Impossible de les voir en regardant les siennes (sauf dans le miroir). C'est une belle avancée qui mérite encore d'évoluer mais, osons le jeu de mot, c'est un bon premier pas.

Depuis un certain temps, l'espace d'accueil proposait un miroir qui reflétait notre avatar. Cette fonctionnalité qui est globalement inutile, il faut bien le reconnaître, était aussi jugée encombrante par certains. Il sera maintenant possible de le virer via une option dans les paramètres.

Passer le casque VR en mode avion sera une possibilité. A priori, cela pourrait passer le casque en mode 3DoF pour pouvoir en profiter comme lecteur multimédia en avion ou en voiture.

Un raccourci vers le Métavers ? Ce dernier en a besoin tant il est délaissé actuellement avec moins de 1000 utilisateurs anglophones par jour.

A priori, comme sur smartphone, il sera possible de prolonger la durée de vie de la batterie en activant cette option. Cela se fera, sans nul doute, au détriment des performances mais cela peut être pratique pour une utilisation multimédia ou bureautique.

En attendant plus d'informations sur ce qui sortira officiellement dans la version finale de la V57, ces premières découvertes sont plutôt agréables et intéressantes. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si d'autres fonctionnalités sont découvertes. N'oubliez pas qu'activer le canal PTC (application téléphone : Paramètres avancés - Activer canal PTC) pour participer à des bêtas de firmware apporte souvent des bugs pénibles. Préférez donc l'option patience à celle de la curiosité si vous n'êtes pas du genre irritable.

