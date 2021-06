Star Wars Pinball VR : la nouvelle mise à jour gratuite Droids arrive et apporte une nouvelle table !

Alors que la dernière mise à jour de Star Wars Pinball VR nous faisait parcourir la galaxie auprès de Han Solo et Chewie, c'est aujourd'hui au tour du duo de robots intergalactique R2-D2 et C3-PO de faire le grand saut dans l'hyperespace jusqu'à nos casques de réalité virtuelle. La mise à jour gratuite, intitulée Droids apporte donc une dixième table à la simulation de flipper basée sur l'univers de Star Wars.

Alors qu'ils échappent de justesse aux griffes de Dark Vador et de l'Empire galactique, nos deux valeureux droïdes se retrouvent sur la planète Tatooine aux prises avec les Jawas, peuple bien connu pour son penchant envers les pièces détachées et la récup. Dans cette extension, vous allez devoir aider R2-D2 et son partenaire C3-PO à s'échapper d'un Sandcrawler de Java, afin de délivrer à Obi-Wan Kenobi le message de Leia contenant les plans vitaux de l'Étoile de la Mort. Pour parvenir à vos fins, vous pourrez compter sur l'aide d'autres droïdes, mais aussi utiliser des machines et mécanismes issus du Sandcrawler. Et bien sûr de nouveaux objets ou décorations feront leur apparition dans votre fan cave. « J’ai les puces à l’air ! Oh, juste ciel ! »

Star Wars Pinball VR est disponible sur l'Oculus Quest, mais aussi sur Steam et Playstation VR.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.